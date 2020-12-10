Уряд Німеччини стимулює розвиток "зеленої металургії", натомість Україна це ігнорує.

Про це повідомив політолог Тарас Семенюк, коментуючи закон про підтримку зеленої металургії.

"У Німеччині уряд виділяє з держбюджету гроші для стимулювання переходу металургійних компаній на виробництва екологічно чистої сталі. Для зеленої металургії там уже впроваджений пільговий тариф на електроенергію, а минулого тижня стало відомо про програму такої підтримки для Salzgitter AG, другого за величиною сталевому виробнику Німеччини. Державна дотація піде на нову технологію, що передбачає використання водню замість кокоса в доменних печах при виплавці чавуну. В цілому, бюджетна програма обсягом € 2 млрд спрямована на стимулювання декарбонізації німецької промисловості. Ініціатива отримала підтримку в Бундестазі не тільки у правлячої коаліції ХДС-ХСС, але і в опозиції, включаючи депутатські групи "зелених", – сказав політолог.

Тим часом в Україні вже прийнятий закон про підтримку зеленої металургії застряг на етапі прийняття підзаконних актів.

Сучасні технології дозволяють виробляти сталь практично без викидів в навколишнє середовище. Але наш уряд нікуди не поспішає. Навпаки, всіляко стимулюються "найбрудніші" галузі економіки, наприклад, виробництво електроенергії на ТЕС, що спалюють вугілля. Тут політику держави визначають власні інтереси олігарха-монополіста, а не державні, – зазначив експерт.

"Тим часом Європейський зелений курс, який зараз активно впроваджується в ЄС, передбачає введення спеціальних мит для товарів, які вироблені "брудними" технологіями. Це може стати серйозною проблемою для українських експортерів. Особливо якщо наш уряд продовжить ігнорувати підтримку впровадження зелених технологій в промисловості", – підсумував Семенюк.