Локдаун для бізнесу є небезпечним та збитковим у будь-який час, однак є період, коли ці збитки можна мінімізувати. Зваживши всі "за" та "проти", уряд вирішив запровадити жорсткі карантинні обмеження з 8 по 24 січня. Підприємці таке рішення сприйняли позитивно.

Вони зауважили, що це точно найкраще рішення з усіх, які пропонували. Таку думку висловив голова Асоціації рестораторів України Сергій Трахачов в ефірі 24 каналу.

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"Якщо порівнювати локдаун в кінці грудня і в середині січня – то середина січня – це краще для більшості регіонів. Річ у тім, що країна велика і для різних регіонів ступінь впливу цих дат є різною", – пояснив Трахачов.

Це менше зло з гіршого, яке обрала влада,

– зауважив ресторатор.

Трахачов відзначив, що підприємці добре сприйняли це рішення, адже про нього повідомили заздалегідь. "Це дає можливість спрогнозувати і щось зробити для того, щоб зменшити свої збитки. Це правильно, що влада набралась сміливості і озвучила це неприємне рішення заздалегідь", – наголосив Трахачов.

Він додав, що ресторанна галузь і досі не може повернутись до нормальної роботи, адже відчуває наслідки локдауну, який запроваджували ще в березні.

"Вийти на достойну роботу, повернути працівників і платити зарплати, які були до карантину, ми зможемо не раніше, ніж через пів року після повного повернення до нормальної роботи", – підсумував експерт.

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Які обмеження діятимуть / Інфографіка 24 каналу