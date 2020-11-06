Міністерство охорони здоров’я розглядає введення додаткових карантинних обмежень на певний період часу для розірвання ланцюжка захворюваності на COVID-19. Водночас варіант з повним локдауном у Кабміні наразі не розглядають.

Серед посилення заборон – відповідальність за неносіння масок. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді розповів прем’єр Денис Шмигаль, передає 24 канал.

Тим часом МОЗ готує карантин вихідного дня: чи працюватиме транспорт

Уряд не розглядає зараз введення тотального карантину,

– наголосив він.

Шмигаль додав, що питання введення карантину вихідного дня в Україні зараз обговорюють на рівні різних робочих груп, експертів, суспільства. Якщо до спільного рішення дійдуть, то про це МОЗ повідомить додатково.

Прем’єр зауважив, що уряд також постійно комунікує з регіонами. За його словами, ставлення багатьох мерів до коронавірусу змінилося, питання перестало бути політичним.

Кожні 2 дні відбуваються селекторні наради з регіонами, а місцева влада не ігнорує рекомендації уряду.

"Якщо влада у регіонах просить не вводити додаткові обмеження, то вона бере на себе наслідки. Це дійсно – гнучка модель адаптивного карантину. Це навіть частина реформи децентралізації, бо керівники на місцях більше не втікають від відповідальності", – додав очільник уряду.

Заходи, які реалізовує уряд при пандемії:

Збільшення ПЛР-тестувань: з 200 в день у березні до 50 тисяч за добу у жовтні (до кінця року планується 75 тисяч). Виділили 2 мільярди гривень.

Зайнятість ліжок: на початку епідемії в Україні для прийому хворих на COVID-19 були готові 12,5 тисяч ліжок, а тепер – 42 тисячі. Всередині листопада їх має бути 52 тисячі, 80% таких ліжкомісць мають забезпечити киснем. (наразі в резерві є 23 тисячі ліжкомісць).

Апарати ШВЛ: В Україні є 4 876 ШВЛ-апаратів, з них задіяні зараз – 638.

Забезпечення лікарень киснем: на ці потреби попереднього тижня направили майже 6 мільйонів гривень.

Два рівні доплат для медиків, що борються з коронавірусом: питання, за словами Шмигаля, вирішене.

Рівень летальності COVID-19 в Україні

Шмигаль також розповів, що Україна має один із найнижчих показників у Європі щодо смертності від коронавірусу.

Летальність від коронавірусу в Україні становить 1,8%. Це той самий рівень, що й у Німеччині. У Великій Британії, приміром, це – 4,3%, у Швеції – 4,4%, в Іспанії – 3%,

– зауважив він.

Також Шмигаль висловив співчуття родинам, де люди померли від ускладнень коронавірусу. Він додав, що їх життя – це сигнал усім українцям берегти себе та вживати заходів.