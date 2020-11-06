Уряд зараз не розглядає введення тотального карантину, – Шмигаль
Міністерство охорони здоров’я розглядає введення додаткових карантинних обмежень на певний період часу для розірвання ланцюжка захворюваності на COVID-19. Водночас варіант з повним локдауном у Кабміні наразі не розглядають.
Серед посилення заборон – відповідальність за неносіння масок. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді розповів прем’єр Денис Шмигаль, передає 24 канал.
Тим часом МОЗ готує карантин вихідного дня: чи працюватиме транспорт
Уряд не розглядає зараз введення тотального карантину,
– наголосив він.
Шмигаль додав, що питання введення карантину вихідного дня в Україні зараз обговорюють на рівні різних робочих груп, експертів, суспільства. Якщо до спільного рішення дійдуть, то про це МОЗ повідомить додатково.
Прем’єр зауважив, що уряд також постійно комунікує з регіонами. За його словами, ставлення багатьох мерів до коронавірусу змінилося, питання перестало бути політичним.
Кожні 2 дні відбуваються селекторні наради з регіонами, а місцева влада не ігнорує рекомендації уряду.
"Якщо влада у регіонах просить не вводити додаткові обмеження, то вона бере на себе наслідки. Це дійсно – гнучка модель адаптивного карантину. Це навіть частина реформи децентралізації, бо керівники на місцях більше не втікають від відповідальності", – додав очільник уряду.
Заходи, які реалізовує уряд при пандемії:
- Збільшення ПЛР-тестувань: з 200 в день у березні до 50 тисяч за добу у жовтні (до кінця року планується 75 тисяч). Виділили 2 мільярди гривень.
- Зайнятість ліжок: на початку епідемії в Україні для прийому хворих на COVID-19 були готові 12,5 тисяч ліжок, а тепер – 42 тисячі. Всередині листопада їх має бути 52 тисячі, 80% таких ліжкомісць мають забезпечити киснем. (наразі в резерві є 23 тисячі ліжкомісць).
- Апарати ШВЛ: В Україні є 4 876 ШВЛ-апаратів, з них задіяні зараз – 638.
- Забезпечення лікарень киснем: на ці потреби попереднього тижня направили майже 6 мільйонів гривень.
- Два рівні доплат для медиків, що борються з коронавірусом: питання, за словами Шмигаля, вирішене.
Рівень летальності COVID-19 в Україні
Шмигаль також розповів, що Україна має один із найнижчих показників у Європі щодо смертності від коронавірусу.
Летальність від коронавірусу в Україні становить 1,8%. Це той самий рівень, що й у Німеччині. У Великій Британії, приміром, це – 4,3%, у Швеції – 4,4%, в Іспанії – 3%,
– зауважив він.
Також Шмигаль висловив співчуття родинам, де люди померли від ускладнень коронавірусу. Він додав, що їх життя – це сигнал усім українцям берегти себе та вживати заходів.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні?
Станом на 6 листопада в Україні зафіксували вже 440 188 випадків COVID-19. З них – 8 125 є летальними, а 195 544 пацієнтам вдалося одужати.
Вже кілька днів поспіль у державі фіксують значний добовий приріст хворих – понад 9 тисяч.
В МОЗ тим часом заговорили про введення нових карантинних обмежень. Зокрема, йдеться про карантин вихідного дня.
Поділитися новиною