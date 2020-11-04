На тлі масових протестів польський уряд відклав заборону на аборти
Уряд Польщі поки що вирішив відкласти заборону на аборти, яку раніше схвалив конституційний суд держави. Заборона мала набрати чинності ще з понеділка, 2 листопада, але уряд досі не опублікував відповідної постанови.
Ситуацію з відкладенням заборони на аборти під час пресконференції у вівторок, 3 листопада, прокоментував речник польського уряду Пьотр Мюллер. Про це пише 24 канал.
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У прессекретаря уточнили, чому постанова досі не була опублікована станом на 3 листопада, якщо сама заборона мала набути чинності ще з 2 листопада.
У відповідь речник уряду Польщі підкреслив, що рішення конституційного суду, згідно з регламентом, мають бути опубліковані вчасно, щоб набути чинності.
Втім, у цей час нам усім потрібні мир й обговорення навколо цього рішення, заспокоєння громадських настроїв і дискусії серед експертів,
– пояснив Пьотр Мюллер.
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