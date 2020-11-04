Уряд Польщі поки що вирішив відкласти заборону на аборти, яку раніше схвалив конституційний суд держави. Заборона мала набрати чинності ще з понеділка, 2 листопада, але уряд досі не опублікував відповідної постанови.

Ситуацію з відкладенням заборони на аборти під час пресконференції у вівторок, 3 листопада, прокоментував речник польського уряду Пьотр Мюллер. Про це пише 24 канал.

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У прессекретаря уточнили, чому постанова досі не була опублікована станом на 3 листопада, якщо сама заборона мала набути чинності ще з 2 листопада.

У відповідь речник уряду Польщі підкреслив, що рішення конституційного суду, згідно з регламентом, мають бути опубліковані вчасно, щоб набути чинності.

Втім, у цей час нам усім потрібні мир й обговорення навколо цього рішення, заспокоєння громадських настроїв і дискусії серед експертів,

– пояснив Пьотр Мюллер.

Важливо! Конституційний суд Польщі практично повністю заборонив аборти в країні. Вони є протиправними навіть у тому разі, коли є загроза життю ненародженої дитини. Через це в країні спалахнули масові протести.



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