Кабінет Міністрів оновив перелік карантинних обмежень та з 19 грудня ввів суворі рекомендації при проведенні релігійних заходів. Діятимуть заборони до кінця карантину.

Окрім обмеження роботи закладів громадського харчування, музеїв, а також скасування масових святкових заходів, уряд ввів суворі обмеження при роботі церков. Про це пише 24 канал з посиланням на відповідну урядову постанову.

Важливо З 19 грудня в Україні діятимуть нові карантинні обмеження: перелік

Релігійні заходи забороняють проводити в приміщенні за умови присутності більше однієї особи на 5 квадратних метрів.

Під час релігійних заходів на відкритому повітрі можна перебувати за умови дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

Найімовірніше, такі обмеження діятимуть до кінця карантину. Зауважимо, що його днями продовжили до 28 лютого 2021 року.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні:

За останню добу в Україні виявили помітно меншу кількість інфікованих COVID-19 українців – всього 6 451.

Втім, навіть у МОЗ визнають: така цифра зумовлена зменшенням тестувань. Мовляв, українці відмовляються від них навіть, маючи усі симптоми коронавірусу.

Загалом в Україні на COVID-19 захворіли вже 900 666 людей, з них одужали 506 718, а померли 15 247.

Зауважимо, що з 8 січня уряд планує ввести жорсткий карантин по всій країні, який може протривати до 24 січня. Детальніше про ймовірний локдаун – читайте за посиланням.