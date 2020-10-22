З наступного тижня засідання Кабміну відбуватимуться в режимі онлайн через складну епідеміологічну ситуацію. В залі Будинку уряду має перебувати лише прем'єр-міністр та ті міністри, участь яких необхідна.

Хто може бути в залі засідань

Оновлений регламент дозволив главі уряду ухвалити рішення про засідання у режимі відеоконференції. Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов роз'яснив, як це відбуватиметься, в коментарі Інтерфакс-Україна.

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Вирішувати, хто може бути в залі засідань, може лише Денис Шмигаль. Серед присутніх – урядовці, які необхідні, а також працівники Секретаріату.

Уже відбулося щонайменше три засідання з використанням цієї технології, зокрема чергове засідання в середу. Наприклад, міністр у справах ветеранів був не в залі уряду,

– сказав Немчінов.

Щодо того, де мають міністри бути у час, коли вони виходять на онлайн-зв'язок, то локації необмежені. Проте, це не стосується розгляду питань з обмеженим доступом.

"Якщо є питання, які потребують обмежень, то міністри мають перебувати в категорованому приміщенні і з категорованими засобами зв'язку, які дають змогу проводити розмови, які мають обмежений гриф. Поки що у нас такої потреби не було", – зауважив Немчінов.

Грифовані питання слід обговорювати саме у кабінетах в Будинку уряду.

Як голосують під час онлайн-засідань

Урядовці голосують підняттям руку. Саме тому необхідний відеозв'язок, оскільки прем'єр має бачити усіх членів Кабміну. Щодо запрошених осіб – то їм заздалегідь надсилають посилання на відеоконференцію.

Зверніть увагу! Немчінов запевнив, що засідання транслюватимуть для громадян у звичайному режимі. Те саме стосується і брифінгів.