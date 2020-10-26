Кабінет Міністрів призначив Ірину Король тимчасовою виконувачкою обов’язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Зауважимо, що раніше, 22 жовтня, урядовці ухвалили низку кадрових рішень, що стосуються органів містобудування.

Про призначення Король на своїй фейсбук-сторінці повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Раніше Кабмін звільнив низку чиновників органів містобудування

Король обіймала посаду заступниці директора департаменту – начальника відділу методології та нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних робіт Департаменту дозвільних процедур ДАБІ.

Рішення про її призначення було ухвалене на позачерговому засіданні уряду 26 жовтня.

Що цьому передувало:

Цікаво, що ввечері 21 жовтня Служба безпеки України повідомила про викриття посадовців Державної архітектурно-будівельної інспекції на масштабній незаконній видачі будівельним компаніям дозвільних документів і сертифікатів готовності вводу об'єктів в експлуатацію.

До організованої групи входили колишні й чинні чиновники ДАБІ та посадовці інших органів державної влади. Були проведені понад 50 обшуків за адресами адмінприміщень державних установ, в офісах підконтрольних комерційних структур, місцях проживання фігурантів і в їх транспорті.

Наступного дня, 22 жовтня, Кабмін визнав таким, що втратило силу, розпорядження про тимчасове виконання обов’язків голови ДАБІ Богданом Федоренком. Також було прийняте рішення про відсторонення Юрія Васильченка з посади голови Державної інспекції містобудування та Олексія Башкірова з посади голови Державної сервісної служби містобудування України.

Зверніть увагу! Ще 13 березня президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні ліквідують Державну архітектурно-будівельну інспекцію.

Замість Державної архітектурно-будівельної інспекції уряд створив три нових органи:

Державна сервісна служба містобудування,

Державне агентство техрегулювання,

Державна інспекція містобудування.

Що відомо про ДАБІ і чим інспекція займається