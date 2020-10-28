Режим надзвичайної ситуації діятиме в Україні аж до кінця року, тобто до 31 грудня 2020-го. Його запровадили через пандемію коронавірусу, яка зачепила й Україну.

Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 28 жовтня. Про це повідомляє 24 канал.

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Зауважимо, що режим запровадили ще у березні 2020 року через епідемію COVID-19. Тепер його вирішили продовжити через істотне погіршення епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням в Україні коронавірусної інфекції.

Через продовження терміну дії карантину виникла потреба у продовженні для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2020 року,

– мовиться у пояснювальній записці.

У разі виникнення надзвичайного стану, законом передбачається надання відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки й здоров'я громадян повноважень.

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Коронавірус в Україні: яка ситуація зараз

За минулу добу в Україні зафіксували 7 474 нових випадків коронавірусної інфекції. Загальна кількість інфікованих в Україні становить 263 075.

Від учора внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби померли 165 людей – це найбільше за час епідемії в Україні, видужали – 3 306.

13 жовтня Кабмін продовжив адаптивний карантин до кінця 2020 року.



Що передбачає надзвичайна ситуація / Інфографіка 24 каналу