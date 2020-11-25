На засіданні Кабміну 25 листопада ухвалили рішення розширити перелік росісйських паспортів, які не визнає Україна. Це стосується переважно жителів окупованих територій – Криму та Донбасу.

Які паспорти Україна не визнає

Не визнаватимуться документи, видані в деяких населених пунктах Ростовської області. Про це інформує 24 канал.

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Зокрема, мовиться про : Донецьк, Красний Сулін, Матвєєв Курган, Шахти і Родіоново-Несвітайська.

Раніше у переліку вже були російські паспорти, видані органами міграційної служби Росії в Новошахтинську та Покровському Ростовської області. Тут документами постачають жителів окупованого Донбасу.

Зверніть увагу! Не визнаватимуть і закордонні паспорти, видані у Краснодарському краї. Тут документи оформляють переважно жителі окупованого Криму.

Україна не переслідуватиме жителів з російськими паспортами

Зазначимо, що раніше в Офісі Генпрокурора України повідомили, що не мають наміру переслідувати жителів окупованих територій за те, що отримали російські паспорти.