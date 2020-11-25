Уряд розширив перелік паспортів Росії, які не визнає Україна
На засіданні Кабміну 25 листопада ухвалили рішення розширити перелік росісйських паспортів, які не визнає Україна. Це стосується переважно жителів окупованих територій – Криму та Донбасу.
Які паспорти Україна не визнає
Не визнаватимуться документи, видані в деяких населених пунктах Ростовської області. Про це інформує 24 канал.
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Зокрема, мовиться про : Донецьк, Красний Сулін, Матвєєв Курган, Шахти і Родіоново-Несвітайська.
Раніше у переліку вже були російські паспорти, видані органами міграційної служби Росії в Новошахтинську та Покровському Ростовської області. Тут документами постачають жителів окупованого Донбасу.
Україна не переслідуватиме жителів з російськими паспортами
Зазначимо, що раніше в Офісі Генпрокурора України повідомили, що не мають наміру переслідувати жителів окупованих територій за те, що отримали російські паспорти.
Яка позиція Кремля?У Москві не зважають на вимоги Києва припинити видавати паспорти жителям окупованих територій. У Кремлі переконані, що у такий спосіб захищають інтереси громадян. Росіяни прикриваються мінськими домовленостями, які начебто не забороняють паспортизацію населення на окупованих територіях.
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