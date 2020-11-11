Кабінет Міністрів підтримав ініціативу очільника МВС Арсена Авакова та розширив випадки, коли поліція може застосовувати електрошокери. Тепер правоохоронці матимуть більші повноваження під час затримання злочинців.

Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 11 листопада, повідомляє 24 канал.

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У пояснювальній записці до проєкту закону мовиться, що визначених у законодавстві випадків для застосування поліцейським шокера є недостатньо.

Що зараз говорить закон

Наразі стаття 45 закону "Про Нацполіцію" передбачає, що правоохоронці можуть застосовувати спецзасоби, зокрема електрошокери, у випадку:

відбиття нападу на поліцейського чи іншої особи, що перебуває під охороною;

відбиття нападу тварини, що загрожує життю та здоров'ю поліцейського.

Що зміниться

До вищезгаданих випадків тепер додали ще кілька ситуацій, в яких поліцейські також можуть застосовувати електрошокери, зокрема:

затримання людини, що вчинила адміністративне чи кримінальне правопорушення і чинила опір під час затримання;

особа, що вчинила тяжкий злочин і намагалася втекти;

затримання озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї чи інших предметів, що загрожують життю чи здоров'ю інших людей.

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Проєкт закону вже погодили з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерством фінансів та Нацполіцією. Реалізація проєкту не потребує додаткових витрат з бюджету.