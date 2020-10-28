Кабінет Міністрів України скасував обмеження в зарплатах для керівників і членів наглядових рад державних підприємств. Відповідну постанову 26 жовтня підписав прем'єр-міністр Денис Шмигаль після рішення Конституційного суду України.

Постанова про скасування обмежень на зарплати головам і членам наглядових рад опублікована на урядовому порталі.

Цікаво Найбільша зарплата в Офісі Президента у фахівця з реформ, якого призначив Порошенко: сума

Конституційний суд ще в серпні 2020 року визнав неконституційним обмеження зарплат для державних службовців і чиновників.

Тепер уряд вирішив скасувати це обмеження до представників наглядових рад. Відтак вже за жовтень і в наступні місяці вони отримають повноцінні зарплати, які були передбачені в контрактах.

Чому й на скільки чиновникам обмежували зарплати: