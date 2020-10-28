Уряд скасував обмеження зарплат для низки держслужбовців
Кабінет Міністрів України скасував обмеження в зарплатах для керівників і членів наглядових рад державних підприємств. Відповідну постанову 26 жовтня підписав прем'єр-міністр Денис Шмигаль після рішення Конституційного суду України.
Постанова про скасування обмежень на зарплати головам і членам наглядових рад опублікована на урядовому порталі.
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Конституційний суд ще в серпні 2020 року визнав неконституційним обмеження зарплат для державних службовців і чиновників.
Тепер уряд вирішив скасувати це обмеження до представників наглядових рад. Відтак вже за жовтень і в наступні місяці вони отримають повноцінні зарплати, які були передбачені в контрактах.
Чому й на скільки чиновникам обмежували зарплати:
- Таке рішення уряд схвалив ще на початку пандемії коронавірусу. Гроші з зарплат, як і з цілої низки проєктів, пішли на коронавірусний фонд і на згладжування дефіциту бюджету.
- Навесні уряд своїм рішенням визначив, що зарплати чиновників не можуть перевищувати 10 мінімальних зарплат. До вересня такий максимум становив 47 тисяч 230 гривень, а починаючи з вересня – 50 тисяч гривень.