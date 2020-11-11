Кабінет Міністрів запровадив політику "єдиного звернення" у питанні призначення пенсій. Якщо раніше після звернення до Пенсійного фонду потрібно було йти в банк і відкривати спеціальний рахунок, тепер достатньо тільки написати додаткову заяву у Фонді.

Пенсіонери менше стикатимуться з бюрократією та обтяжливими процедурами. Про це повідомив у телеграмі прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Уряд 11 листопада підтримав рішення про запровадження політики "єдиного звернення" у питанні призначення пенсій,

– зазначив прем’єр.

На практиці це означає, що тепер не потрібно буде йти в Пенсійний фонд, а потім у банк для відкриття рахунку, після чого чекати та знову йти у банк.

Адже працюватиме політика "одного звернення": людина приходить у Пенсійний фонд, а далі за зверненням самого Фонду чи органів соціального захисту їй відкриють відповідний рахунок у банку.

Це необхідно ще й для того, аби зменшити кількість соціальних контактів у час епідемії коронавірусу.

До слова, у межах посилення карантину в Україні ввели час для пенсіонерів. Він буде діяти з 10:00 до 12:00 на об'єктах торгівлі, в органах влади.