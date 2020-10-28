Кабмін 28 жовтня виділив 3 мільйони 300 тисяч гривень резервних коштів на боротьбу з наслідками пожежі на Харківщині у вересні 2020 року. Гроші отримають постраждалі, які втратили своє житло.

За кожен згорілий будинок виплатять компенсацію у розмірі 300 тисяч гривень. Відповідне рішення Кабмін ухвалив під час засідання 28 жовтня. Про це повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Пожежі у Дворічанському районі Харківщини ліквідували: фото й відео

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що за виділені гроші постраждалі зможуть відновити своє зруйноване житло або збудувати нове.

Минулого місяця на Харківщині внаслідок пожеж згоріло більше 20 будинків. Як ми і обіцяли, ті українці, які стикнулися з наслідками надзвичайних ситуацій та стихійних лих, не залишаться без підтримки держави,

– наголосив Шмигаль.

Харківська облдержадімістрація мусить відзвітуватися уряду про витрачені резервні кошти до 25 грудня 2020 року.

Що відомо про пожежу на Харківщині

2 вересня у Харківській області почалися масштабні пожежі.

Вогонь спалахнув у Чугуєвському, Дворічанському та Шевченківському районах.

Повністю згоріло маленьке село Гороб'ївка.

Полум'я знищило 22 житлових будинки.

Лише у Дворічанському районі збитки від пожежі оцінили у 644,3 мільйона гривень.

Пожежі на Харківщині: дивіться відео