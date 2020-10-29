Кабінет Міністрів опублікував розпорядження про відновлення вільного доступу до реєстру електронних декларацій. Роботу системи напередодні заблокували через рішення Конституційного суду.

Уряд доручив Національному агентству з запобігання корупції забезпечити відкритий цілодобовий доступ на своєму сайті до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій. Про це йдеться у розпорядженні, опублікованому на сайті Кабміну.

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НАЗК повинне забезпечити проведення спеціальних перевірок відповідно до вимог закону "Про запобігання корупції".

Держоргани та органи місцевого самоврядування мають забезпечити:

безпосередній автоматизований доступ НАЗК до інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, зокрема й тих, що містять інформацію з обмеженим доступом адміністратором яких вони є;

користування НАЗК державними, зокрема урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

надання інформації, зокрема з обмеженим доступом, за письмовими запитами НАЗК.

Нагадаємо, відповідне розпорядження Кабміну ухвалили під час позачергового засідання 29 жовтня.

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