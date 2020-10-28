Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами. До тарифів додали операції сортування.

Які зміни щодо сортування відходів передбачив уряд

Сміттєсортувальні лінії працюють у 28 населених пунктах, однак їх послуги не враховуються у тарифах. Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту постанови, повідомляє 24 канал.

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У переліку операцій поводження з побутовим відходами не було операції сортування. Тепер список доповнили операціями сортування та видалення. Таке рішення прийняли на засіданні уряду 28 жовтня.

При встановленні тарифів враховуватимуть обсяги відходів

Крім того, наразі тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами є сумою тарифів на послуги з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів.

Ця норма призводить до того, що при встановленні тарифів на послугу з поводження з побутовими відходами споживачі сплачують за захоронення побутових відходів без виключення обсягів перероблених побутових відходів,

– йдеться в документі.

Проєктом передбачає, що при встановленні тарифу враховуватимуть також обсяги вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів.

Зверніть увагу! Станом на кінець серпня 2020 року заборгованість населення за надання послуг із вивезення побутових відходів становила 1 мільярд гривень.