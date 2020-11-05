Міністерство охорони здоров’я пропонуватиме уряду посилити карантинні обмеження. Зокрема, – обмежити роботу зон харчування, дитячих кімнат та розважальних зон у ТРЦ.

У ТРЦ хочуть залишити працювати виключно магазини. Про це під час брифінгу МОЗ розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише 24 канал.

Важливо Майже 10 тисяч хворих за добу: Україна побила новий рекорд захворюваності на COVID-19

У ТРЦ працюватимуть виключно магазини для того, щоб люди могли купити необхідні їм речі і щоб це не впливало на економіку нашої країни,

– пояснив Ляшко.

Він додав, що МОЗ пропонуватиме Кабміну заборонити проведення усіх масових заходів.

Також пропонуватиметься обмежити:

Діяльність спортзалів і фітнес-центрів, басейнів;

Заборонити:

Діяльність суб’єктів господарювання, які не дотримуються протиепідемічних норм.

Окрім того, суб’єктам господарювання у МОЗ рекомендують запровадити окремий час для обслуговування людей віком від 60 років. Для їх обслуговування пропонується виділити час з 10 ранку до 12:00.

Для чого це потрібно? Це впровадження не забороняє людям похилого віку відвідувати магазини в інший час. Але це має спонукати людей до 60 років не відвідувати магазини, аптеки у період з 10 до 12 години,

– сказав головний санітарний лікар.

Він додав, що такі обмеження вводять через те, що люди похилого віку перебувають у зоні ризику та, хворіючи COVID-19, мають важчі ускладнення. 71% летальних випадків коронавірусу в Україні – саме серед людей, що старші 60 років.

Зміни у червоній карантинній зоні

За словами Ляшка, раніше в Україні дозволялося, коли територія заходила у червону зону, визначати перелік обмежень, які діють на цій території, спільно Нацкомісії ТЕБ тНС і органам місцевого самоврядування.

Сьогодні ми пропонуємо ввести додатковий показник. Якщо, захворюваність перевищує 320 на 100 тисяч населення і територія переходить до червоної зони, і показник тестування позитивних результатів перевищує 20% від усіх протестованих, то пропонуємо обмежити і не дозволяти містам чи районам вибирати з переліку обмежень, а застосовувати повністю весь перелік,

– додав Ляшко.

Він пояснив: у червоній зоні потрібні рішучі кроки для стримування інфекції та її поширення.

Щодо роботи магазинів у червоній зоні , то МОЗ пропонує обмежити години їх роботи. Так, дозволити, аби вони працювали з 7 ранку до 20 вечора . При цьому кількість відвідувачів має бути не більша, аніж 1 на 20 метрів квадратних.

, то МОЗ пропонує обмежити години їх роботи. Так, . При цьому кількість відвідувачів має бути не більша, аніж 1 на 20 метрів квадратних. Також пропонують дозволити працювати садочкам та школам з 1 по 4 клас, а вже дітей з 5 класу відправляти на дистанційне навчання.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Більш детально про карантинні обмеження, що вже діють в Україні – читайте за посиланням.