З посади голови Закарпатської облдержадміністрації звільнили Олексія Петрова. На засіданні 25 листопада уряд схвалив нову кандидатуру очільника ОДА – 52-річного Анатолія Полоскова.

Полосков ніколи не працював у державних структурах

Полосков – директор виноробної компанії "Шато Чізай". У виноробстві він вже більше ніж 20 років. Про це Полосков розповів під час представлення міністрам, інформує 24 канал.

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Новий очільник ОДА зазначив, що на Закарпатті проживає близько 30 років. Жодного досвіду роботи у держструктурах у нього немає.

Досвіду управління в державних органах або органах місцевого самоврядування у мене немає. Думаю, що це не буде дуже заважати моїй роботі, бо, по-перше, усьому треба вчитись, і, по-друге, багато процесів, які використовуються в бізнесі, можна застосувати і в роботі голови ОДА,

– зауважив Полосков.

Головні завдання нового очільника ОДА

Пріоритетним завданням на посаді Полосков назвав боротьбу з коронавірусом. Зокрема, він зауважив, що лише 40% ліжок у лікарнях забезпечені киснем. Саме цю проблему новий голова ОДА має намір вирішувати спочатку.



Також Полосков займатиметься розбудовою доріг в регіоні.