Уряд змінив умови програми "Доступні кредити 5-7-9%": що нового
Кабінет Міністрів ухвалив зміни в умови програми "Доступні кредити 5-7-9%". Вони стосуються лібералізації низки вимог до суб’єктів підприємництва.
Рішення щодо змін умов кредитування прийняли на засіданні 9 жовтня, повідомляє пресслужба Кабміну.
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Зміни до програми стосуються лібералізації низки вимог до суб’єктів підприємництва.
Що змінили у програмі
- підвищили максимальний рівень річного доходу компаній – до 10 мільйонів євро;
- виключили вимоги до обов’язкової прибутковості бізнесу – рішення прийматимуть банки-кредитори;
- тепер використовувати кредитні гроші можна для придбання земельних ділянок як окремо, так і разом з нежитловою нерухомістю.
До слова, станом на 5 жовтня 2020 року в рамках цієї програми кредитування вже уклали 4 127 кредитних договорів на загальну суму 9,82 мільярда гривень.