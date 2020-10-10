Кабінет Міністрів ухвалив зміни в умови програми "Доступні кредити 5-7-9%". Вони стосуються лібералізації низки вимог до суб’єктів підприємництва.

Рішення щодо змін умов кредитування прийняли на засіданні 9 жовтня, повідомляє пресслужба Кабміну.

Читайте також Квартира в іпотеку під низький відсоток: скільки сімей зможуть її отримати

Зміни до програми стосуються лібералізації низки вимог до суб’єктів підприємництва.

Що змінили у програмі

підвищили максимальний рівень річного доходу компаній – до 10 мільйонів євро;

виключили вимоги до обов’язкової прибутковості бізнесу – рішення прийматимуть банки-кредитори;

тепер використовувати кредитні гроші можна для придбання земельних ділянок як окремо, так і разом з нежитловою нерухомістю.

До слова, станом на 5 жовтня 2020 року в рамках цієї програми кредитування вже уклали 4 127 кредитних договорів на загальну суму 9,82 мільярда гривень.

Зверніть увагу! Раніше стало відомо, що програму "Доступні кредити 5-7-9%" продовжать на 2021 рік у тому вигляді, у якому вона працює зараз.