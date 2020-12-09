В уряді обмежили суцільну вирубку лісів на схилах Карпат. Подекуди дерева можна буде рубати лише у лісах штучного походження.

Крім того, запровадять сучасні європейські підходи для збереження біорізноманіття. Кабмін схвалив відповідну постанову, повідомляє "Урядовий портал".

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В уряді сподіваються, що це дозволить зберегти важливі дерева, навіть якщо вони підпадають під критерії санітарної вирубки.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський зауважив, що зміни запровадили, адже чинний підхід до управління лісами призводить до втрати мертвої деревини, яка є свідченням здорового лісу.

Що передбачають зміни

Заборону суцільних санітарних рубок у високогірних, берегозахисних, протиерозійних лісах Карпат природного походження;

Повну заборону лісовідновних рубок в гірських лісах Карпат;

Встановлення нових обмежень на проведення рубок у природно-заповідному фонді;

Введення сучасних європейських підходів до збереження деяких дерев.

Абрамовський додав що, це лише перший крок до реформ у лісовому господарстві. Надалі запроваджуватимуть нові практики.