Кабінет Міністрів України відправив у відставку очільника Державного космічного агентства Володимира Усова. Винахідник з Одеси пробув на цій посаді менш як рік.

Про звільнення Володимира Усова стало відомо з розпорядження Кабміну, яке публікує урядовий портал.

Цікаво У Зеленського погодили відставку глави МОЗ Степанова, – нардеп

Крім того, уряд також вже розпорядився щодо призначення на його місце нового тимчасового очільника. Виконувати обов'язки голови Держкосмосу буде перший заступник Михайло Лев.

Що відомо про Держкосмос?

Це спеціальний орган, який займається реалізацією державної політики у сфері космічної діяльності. У своєму підпорядкуванні Держкосмос має цілу низку конструкторських бюро, приладобудівних підприємств і спеціалізованих установ.



Саме Державне космічне агентство керує проєктуванням, розробкою і виведенням на орбіту супутників. Останнім таким був "Січ-2" ще у 2011 році. У 2014 мали запустити "Либідь", але старт проєкту кілька разів переносили й досі не здійснили.

Коротко про Володимира Усова: