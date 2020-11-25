Кабінет Міністрів погодив звільнення очільника Харківської ОДА Олексія Кучера. Це відбулося під час засідання уряду 25 листопада.

Замість Кучера посаду голови Харківської ОДА обійматиме Айна Тимчук. Відповідне рішення ухвалили під час засідання Кабміну, повідомляє 24 канал.

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Раніше ЗМІ писали, що президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кучера ще 24 листопада. Тож, 25 листопада, Кабміну залишалося лише проголосувати за це рішення.

Кучера призначили на посаду глави ХОДА трохи більше ніж, рік тому. Він почав обіймати цю посаду на початку листопада 2019 року. Також Кучер брав участь у місцевих виборах 2020 року, представляючи партію "Слуга народу". Тоді Кучер посів третє місце з результатом 7,24% голосів.

Хто став наступником Кучера

Під час того ж засідання уряду замість Кучера головою ХОДА призначили Айну Тимчук. З 2015 року вона була заступницею голови Дніпропетровської ОДА, а у 2018 році її призначили керівником апарату Дніпропетровської ОДА.

Що ще відомо про Айну Тимчук