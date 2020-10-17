В уряді мають намір збільшити штрафи за порушення карантину. Законопроєкт щодо цього вже лежить у парламенті, однак депутати його ще не розглянули.

Порушення карантину впливає на захворюваність коронавірусу. Тому в МОЗ виступають за збільшення штрафів за такі порушення. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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До якої суми хочуть збільшити штрафи

За словами Ляшка, штрафи планують збільшити зі 170 гривень до 17 тисяч гривень. Посадовець зауважив, що Держспоживслужба та органи місцевого самоврядування проводять певну роботу, однак розмір штрафу за порушення карантину в Україні не такий, як у Європі.

У нас 170 гривень. Хочемо підняти. Наприклад, сьогодні президент Франції, виступаючи, сказав, що у них це 170 євро, якщо це буде повторне порушення, то буде 1700 євро,

– наголосив лікар.

Штрафи для підприємців

Зазначимо, раніше голова комітету Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявляв, що штрафи за порушення карантину хочуть збільшити і для підприємців.

Якщо законопроєкт приймуть, то підприємець за пропуск людей без маски, буде зобов'язаний заплатити від 31 до 51 тисячі гривень.

За словами політика, деякі заклади не дотримуються обмежень, однак закрити їх не можна, тому що економіка не витримає ще одного локдауну.

Зверніть увагу! У жовтні в Україні фіксують різкий приріст нових випадків коронавірусу. Зокрема, за добу 16 жовтня виявили понад 6 тисяч хворих. Тому напередодні Кабмін продовжив адаптивний карантин до кінця 2020 року.