У Раді категорично проти законопроєктів, ухвалення яких вимагають "євробляхери". Зокрема, там вважають, що бюджет зазнає значних втрат, якщо такі закони таки схвалять.

Представники політичної сили, що організувала протести під парламентом, "дещо лукавлять". Таку думку висловив голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє УНН. Актуально Митники з Рівненщини влаштували бізнес на розмитнені "євроблях", але його "накрила" СБУ В чому полягає проблема з автівками на єврономерах Гетманцев каже, що проблема не нова, а триває роками. Це питання вирішували "раз і назавжди" вже тричі, наголосив він.

За його словами, насправді ніхто не гальмує розгляд відповідних законопроєктів, однак Кабмін та Міністерство фінансів виступили категорично проти них. Він закликає шукати компроміс.

Водночас він не вважає, що в цивілізованій державі варто схвалювати рішення виходячи з інтересів окремої організації, а не всього суспільства. Активісти поверталися з новими вимогами. Вноді здається, що їм важливіший процес, ніж результат. Вони отримують пільгу чи відстрочку, завозять нові автомобілі на єврономерах і процес отримує новий подих,

– обурився голова комітету Данило Гетманцев. Що цьому передувало У листопаді 2018 року Рада внесла зміни до Митного кодексу, через що підвищили штрафи за незаконне використання автомобіля на іноземній реєстрації – від 8,5 тисячі гривень до 170 тисяч гривень.

Власники "євроблях" постійно протестують проти розмитнення, тому штрафи за ввезення відповідних автомобілів відтерміновували декілька разів, тому вони досі не діють.

Активісти вимагають, аби парламент ухвалив законопроєкт, який передбачає одноразове звільнення від сплати ПДВ учасників та ветеранів АТО та зміну принципів розмитнення в частині вікового коефіцієнту. До теми Розмитнення "євроблях": петиція до Зеленського набрала необхідні голоси