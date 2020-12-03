Вирішення питання щодо обміну полоненими залежить виключно від Росії. На думку очільника української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука, без бажання ОРДЛО та Москви обміну до кінця 2020 року не буде.

Україна передала список для обміну полоненими

Україна зі свого боку виконала усі зобов'язання, аби повернути своїх громадян додому. Про це Кравчук повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.

​До теми Росія і Путін не хочуть миру, – Кравчук про ситуацію із заблокованим обміном полонених

Українські представники передали список з 11 осіб для обміну, проте Росія усі ці дії ігнорує.

Якщо ОРДЛО та російська сторона не проявлять відповідної волі, рішень та бажань, я думаю, що це (обмін до кінця року – 24 канал) не реально. Обмін ставиться під загрозу. Ми звернулися до ОРДЛО і Росії з проханням вжити кроків, щоб вирішити це питання,

– наголосив Кравчук.

Цьогорічний обмін, зауважив голова делегації, мав стати передумовою для обміну у форматі "всіх на всіх". Проте наразі це питання – заморожене.

Бойовики вимагали прийняти дорожню карту

Зазначимо, що раніше проросійські бойовики гальмували процес обміну. Їхньою умовою було прийняття дорожньої карти згідно з мінськими домовленостями. Окупанти вимагали погодити документ, у якому буде описаний механізм розблокування переговорів між сторонами, а також підтвердження "прихильності мінським угодам".