Ті, хто цікавиться актуальним станом справ у державі, точно чули про електронну систему публічних закупівель Prozorro. Ця система стала прикладом успішної та відкритої реформи України, яку визнали у світі.

Але сьогодні ми будемо говорити про систему не закупівель, а аукціонів – про "Prozorro.Продажі", яка побудована за цінностями та принципами усієї сім'ї Prozorro.

"Prozorro.Продажі": що це таке

У 2016 за ініціативи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Transparency International Україна, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного Банку України та українських електронних майданчиків була створена ЕТС (Електронна Торгова Система) "Prozorro.Продажі".

Одна з головних переваг "Prozorro.Продажі" – гарантія безпеки та рівність усіх учасників торгів.

"Після кризи 2014 року зародилася потреба ФГВФО ліквідувати активи 90 банків-банкрутів. Ось так і прийшла ідея створити дворівневу аукціонну систему "Prozorro.Продажі", – розповів Олексій Соболев, Директор ДП "Prozorro.Продажі".

Проєкт розпочався зі співпраці із Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) для реалізації майна неплатоспроможних банків. Перші лоти було зведено у жовтні 2016 року, а вже у червні 2017 року вдалось заробити перший мільярд.

Такі успішні результати змусили ФГВФО прийняти рішення про обов’язкове використання системи для продажу всіх активів неплатоспроможних банків, які знаходяться в управлінні Фонду.

У квітні 2018 року за рішенням Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з’явилось державне підприємство "Prozorro.Продажі".

Щоб не плутатись між "Prozorro.Продажі" та системою закупівель, адже це різні платформи однієї сім’ї Прозорро, слід запам’ятати кілька термінів:

"Prozorro.Продажі" – це про аукціони та продажі. Тобто про все, що держава ( і не тільки вона) хоче продати.

Закупівлі Prozorro – це про тендери й те, що держава хоче придбати. Це платформа для державних закупівель товарів та послуг.

"Prozorro.Продажі" створено для прозорості в усьому, що держава продає. А систему електронних закупівель Prozorro – для прозорості в усьому, що держава купує.

Як працює система електронних аукціонів?

Перші лоти на "Prozorro.Продажі", як ми вказували, було заведено наприкінці жовтня 2016, і вже через пів року було продано майна неплатоспроможних банків на мільярд гривень.

Ще з початку система чудово себе зарекомендувала, тож згодом було відкрито нові напрями – для реалізації державного і комунального майна по всій території Україні.

Сьогодні "Prozorro.Продажі" об’єднує понад 40 окремих маркетплейсів та бірж. Організатор аукціону заводить лот до системи, а покупець обирає об’єкт, який його цікавить.

Що потрібно зробити покупцеві:

Ознайомитись зі списком лотів; Обрати лот, який цікавить; Ознайомитись з умовами продажу або оренди активу; Зареєструватись на одному з майданчиків; Подати заяву на участь в аукціоні через особистий кабінет на майданчику; Взяти участь в аукціоні та перемогти; Пройти кваліфікацію; Укласти договір купівлі-продажу та оплатити вартість активу.

Держава, як продавець, має змогу відкрито реалізувати майно і наповнити бюджет. А переможець торгів, у свою чергу, отримує товар чи послугу за вигідною йому ціною.

Також найголовніше те, що така система продажів унеможливлює будь-які маніпуляції та підтасовування на користь когось одного з учасників аукціону. Кожен крок відображається онлайн, 24 години на день 7 днів на тиждень. А спостерігати за процесом має змогу будь-хто, адже уся інформація є відкритою та доступною.

Сучасна модель державного підприємства

"Prozorro.Продажі" – це не лише про гарантію безпеки та прозорості, а ще про ефективну модель управління. Воно стало взірцем сучасної моделі управління серед держпідприємств. Адже Прозорро.Продажі переймає сучасні HR-практики та дбає про власну корпоративну культуру.

Окрім цього, уже 1,5 року у "Prozorro.Продажі" працює потужна та професійна Наглядова рада під головуванням Іллі Михайлова.

"Унікальність підприємства у тому, що воно виросло з ідеї. Потім була невеличка проєктна команда. А вже згодом за рішенням акціонера з’явилось підприємство разом із Наглядовою радою. Це важливий елемент з точки зору побудови довіри до реформи, якою ми займаємось та її результатів зі сторони як суспільства, так і органів виконавчої влади", – розповів Ілля Михайлов, Голова Наглядової ради ДП "Prozorro.Продажі".

Наглядова рада – це не контролер, а партнер підприємства.

Експертиза, досвід та знання членів Наглядової ради допомагають формувати стратегію та працювати краще і системніше. Це також механізм підвищення довіри до підприємства з боку всіх партнерів та учасників.

"Держава через прозорі аукціони може формувати довіру до себе, довіру до того, що розпорядження державним та комунальним майном може бути прозорим і підконтрольним громадськості, а також може приносити результат", – зазначила Світлана Панаіотіді, представник держави у Наглядовій раді, заступниця Міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Наразі до складу Наглядової Ради підприємства входять: незалежні члени – Надія Васильєва та Дмитро Крепак, представники держави – Світлана Панаіотіді та Ілля Михайлов.

Крім Наглядової ради, підприємство "Prozorro.Продажі" також намагається переймати корисні практики з бізнесу, і має свою корпоративну культуру, а замість відділу кадрів – сучасна HR-функція – система рекрутингу, адаптації, мотивації, навчання, оцінки та розвитку персоналу. Адже комфорт працівників у роботі є запорукою успіху самого підприємства.

У "Prozorro.Продажі" хочуть, щоб українці нарешті повірили та переконалися, що держава може бути надійним партнером – від безпечної та відкритої співпраці, від спостереження за аукціоном та тим, як держава розпоряджається власним майном до роботи у держпідприємстві з сучасними підходами та умовами праці.