Уряд Німеччини планує домогтися закриття всіх гірськолижних курортів в Європі. За такою ініціативою виступає канцлерка Ангела Меркель, а причина – пандемія коронавірусу.

Втім, такого рішення важко буде домогтися через позицію Австрії, яка виступає різко проти такого рішення. Про це повідомляє видання T-Online.

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Ми постараємося узгодити з європейськими країнами закриття всіх гірськолижних курортів. На жаль, це не буде легко через позицію Австрії, але ми постараємося це зробити,

– заявила Ангела Меркель під час виступу в Бундестазі.

Крім того, канцлерка закликала німців "розвіяти надії" на зимову відпустку. Мовляв, будь-які контакти потрібно зводити до мінімуму, навіть перед Різдвом – сімейним святом.

"Охорону здоров'я не можна протиставляти економіці. Наша мета – знизити кількість інфікувань настільки, щоб органи охорони здоров'я могли зрозуміти й знову розірвати ланцюги заражень", – розповіла канцлерка.

Коротко про позицію Меркель щодо карантину