Німеччина хоче, щоб усі гірськолижні курорти Європи закрилися через коронавірус
Уряд Німеччини планує домогтися закриття всіх гірськолижних курортів в Європі. За такою ініціативою виступає канцлерка Ангела Меркель, а причина – пандемія коронавірусу.
Втім, такого рішення важко буде домогтися через позицію Австрії, яка виступає різко проти такого рішення. Про це повідомляє видання T-Online.
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Ми постараємося узгодити з європейськими країнами закриття всіх гірськолижних курортів. На жаль, це не буде легко через позицію Австрії, але ми постараємося це зробити,
– заявила Ангела Меркель під час виступу в Бундестазі.
Крім того, канцлерка закликала німців "розвіяти надії" на зимову відпустку. Мовляв, будь-які контакти потрібно зводити до мінімуму, навіть перед Різдвом – сімейним святом.
"Охорону здоров'я не можна протиставляти економіці. Наша мета – знизити кількість інфікувань настільки, щоб органи охорони здоров'я могли зрозуміти й знову розірвати ланцюги заражень", – розповіла канцлерка.
Коротко про позицію Меркель щодо карантину
- У Німеччині з початку листопада ввели суворі обмеження – закрили музеї, театри, спортзали й басейни. Також тоді заборонили роботу барів і ресторанів – їжу можна купити лише на виніс.
- Канцлерка Ангела Меркель виступала за те, щоб запровадити більш жорсткі обмеження в усій Європі. Зокрема, вона пропонувала обмежити кількість осіб, які можуть відвідувати магазини, а також запровадити додаткові обмеження в школах.
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