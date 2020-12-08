Усі збиткові шахти будуть закриті протягом 10 років, – Буславець
Протягом 10 років в Україні планують закрити усі збиткові шахти. Про таку ідею сказали у Міністерстві енергетики та додали, що це одна з процедур у концепції реформування вугільної галузі.
Про це сказала перша заступниця міністра енергетики Ольга Буславець під час першого Німецько-Українського енергетичного дня. За її словами, це не єдина мета України у цій галузі, повідомляє Укрінформ.
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"Міністерство енергетики завершує узгоджувальні процедури щодо концепції реформування вугільної галузі. Відповідно до цієї концепції, ми передбачаємо, що усі збиткові шахти будуть закриті протягом 10 років", – запевнила Буславець.
Також додала, що у найближчі роки в Україні мінімізують дотування держпідприємств з бюджету. Міністерство поставило собі мету до 2070 року повністю відмовитися від викопних видів палива і перетворити Україну у кліматично нейтральну.
Що цьому передувало
- В Україні є велика проблема зі збитковими шахтами. Працівники неодноразово виходили на протест, адже їм місяцями не виплачують зарплати. Про брак грошей на виплати працівникам у 2020 році заявляла не одна шахта.
- У жовтні 2020 року Буславець просила, аби на погашення боргів шахтарям виділили гроші з Фонду по боротьбі з COVID-19.
- Зокрема, на ситуацію на шахті "Надія" вже звернув увагу прем'єр-міністр Денис Шмигаль у вересні 2020 року. Тоді він доручив Буславець знайти механізми для розв'язання проблеми.
- У лютому 2020 року вже говорили в уряді про те, що планують закрити усі збиткові шахти. Тоді запевняли, що шахтарям допоможуть знайти нову роботу.
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