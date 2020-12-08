Протягом 10 років в Україні планують закрити усі збиткові шахти. Про таку ідею сказали у Міністерстві енергетики та додали, що це одна з процедур у концепції реформування вугільної галузі.

Про це сказала перша заступниця міністра енергетики Ольга Буславець під час першого Німецько-Українського енергетичного дня. За її словами, це не єдина мета України у цій галузі, повідомляє Укрінформ.

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"Міністерство енергетики завершує узгоджувальні процедури щодо концепції реформування вугільної галузі. Відповідно до цієї концепції, ми передбачаємо, що усі збиткові шахти будуть закриті протягом 10 років", – запевнила Буславець.

Також додала, що у найближчі роки в Україні мінімізують дотування держпідприємств з бюджету. Міністерство поставило собі мету до 2070 року повністю відмовитися від викопних видів палива і перетворити Україну у кліматично нейтральну.

Що цьому передувало