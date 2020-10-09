В Україні продовжують реформування дитячих будинків та планують повністю їх ліквідувати найближчим часом. Дітей будуть відправляти до патронатних сімей чи будинків сімейного типу.

В Україні занепокоєні ситуацією з усиновленням, яке може опинитися під загрозою вже у наступному році. Сайт 24 каналу розповідає, як проходить реформа дитячих будинків та що може змінитися у 2021 році.

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Що загрожує процесу усиновлення в Україні

За даними Міністерства соціальної політики протягом останніх 10 років в Україні усиновили 23 814 дітей-сиріт, з них громадянами України було всиновлено 17 659 дітей, а іноземцями 6 155.

У відомстві наголосили, що карантинні обмеження, хоча й не зупини процес усиновлення, та все ж значно вповільнили його. Протягом 8 місяців 2020 року в Україні всиновили 694 дітей-сиріт. Та у той же час ще більше 17 тисяч дітей різного віку в переважній більшості з братами і сестрами перебувають на обліку з усиновлення.

У ЗМІ почала з’являтися інформація про те, що з 1 січня 2021 року в Україні, черговим етапом децентралізації та створення територіальних громад, планують ліквідувати та реорганізувати райдержадміністрації, які безпосередньо впливали на процес усиновлення. А ОТГ не матимуть права займатися цим питанням. Саме це може стати проблемним моментом в сфері усиновлення.

Микола Кулеба, уповноважений президента України з прав дитини, повідомляв, що через відсутність достатньої комунікації з місцевими органами самоврядуванням, незрозуміло як буде працювати схема в майбутньому.

Як повідомляє УП, дитячими питаннями на місцях мають займатися Служби у справах дітей. Нині їх утворено лише 292 з 982, тобто лише 30% від потреби. Завершити формування центрального апарату Нацслужби планують до кінця 2020 року, а вже з січня 2021 року почнуть утворюватися структури на місцевому рівні, тоді ж і хочуть остаточно врегулювати законодавчу базу, щодо повноважень цієї служби.

У Мінсоцполітики також повідомили, що райслужби у справах захисту дітей не будуть до кінця реорганізовані до утворення на їх місце територіальних відділень Нацсоцслужби.

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Чи справді це проблема

В Україні зараз відбувається певне реформування дитячих будинків. Все це частина Нацстратегії реформування інституційних установ, яку Кабмін затвердив декілька років тому. Згідно з цією стратегією, вже через сім років в країні повинні зникнути всі інтернати, а замість них з'явитися дитячі будинки сімейного типу та паліативно-реабілітаційні центри.

Мирослава Сорока, член Асоціації правників України, адвокат, каже, що процес усиновлення в Україні достатньо складний. Усиновлювач доводиться роками наполегливо чекати рішення державних органів, щоб подарувати дитині родину, надати їй можливість зростати у комфортних умова для розвитку.

Реалізацію саме державної політики у сфері усиновлення покладено на Департамент захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики. Адвокат каже, що після проходження процедури усиновлення, кандидати в усиновлення повинні протягом місяця з дати отримання висновку звернутися до суду із заявою про усиновлення дитини.

Об’єктивних підстав вважати, що з ліквідацією місцевих органів виконавчої влади буде заблоковано процес усиновлення дітей, немає. Останньою інстанцією у процесі усиновлення є суд, який прийматиме рішення незалежно від того, яка служба контролювала весь процес усиновлення, — каже Сорока.

Як реформують дитячі будинки в Україні

Кіра Сиротенко, в.о. голови правління фонду "Благомай" каже, що в будь-якому випадку будуть визначатися інші органи, які будуть займатися питаннями опіки та усиновлення, адже в дитячих будинках знаходиться близько 100 тисяч дітей. Не всі з них сироти, які очікують усиновлення, велика частина з них це діти в школах-інтернатах.

"Раніше були дитячі будинки, де проживали діти, чиї батьки були позбавлені батьківських прав або загинули. Державні дитячі будинки просто змінили статус на центри соціально-психологічної реабілітації. Є ще дитячі будинки сімейного типу та їх стає все більше, та патронатні сім’ї", — каже Сиротенко.

Вона додає, що у центрах соціально-психологічної реабілітації діти перебувають від трьох до дев'яти місяців, але деякі діти проводять там набагато більше часу. Раніше, коли минав час знаходження дитини в цьому центрі, її відправляли або в дитячий будинок, або повертали назад батькам. Зараз дітям максимально шукають сім'ї для усиновлення, або ж шукають місце для влаштування дитини в будинку сімейного типу.

Якщо говорити про будинки малятка, де діти з самого народження, то 95% дітей до 6 років усиновляють. Реформа спрямована на те, щоб не було ось цих державних установ, в яких знаходяться сотні дітей. З таких установ діти виходять не соціалізованими. У будинках сімейного типу діти потрапляють в середовище, схоже на домашнє, — пояснює Сиротенко.

Вона додає, що не все працює в цій системі на відмінно, але напрямок руху з ліквідацією державних дитячих будинків, безумовно, правильний.

Сорока підсумувала, що стосовно ліквідації дитячих будинків — держава нині не готова ні на законодавчому рівні , ні на рівні фінансування до запровадження у життя відповідних реформ.