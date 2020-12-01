Депутати кажуть, що запровадження касових апаратів – це наближення до цивілізованого способу ведення бізнесу. Однак представники бізнесу виступають категорично проти цього.

Мовиться про відтермінування введення касових апаратів на рік, але не для всіх. Про небезпеку тотальної фіскалізації говорив голова Асоціації власників підприємств малого та середнього бізнесу Руслан Соболь в ефірі 24 каналу.

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За його словами, тотальна фіскалізація поставить під загрозу спрощену систему оподаткування. Це може "закрити двері" для багатьох підприємців, які тільки починають розвиватися в цьому напрямку.

"Це в принципі ускладнює ведення бізнесу. Великий бізнес справді узурпує спрощення, оптимізує свої податки. Але це робота фіскальних органів, поліції та держорганів, які можуть відстежувати ці процеси та припиняти їх", – вважає Соболь.

Про наслідки

На його думку, рішення влади матиме негативні наслідки. А саме:

багато підприємців втратять робочі місця;

закриють свої заклади;

фізичні особи залишаться без роботи.

Відтермінування тотальної фіскалізації – це не комплексне рішення. Це триватиме і наступного року, поки профільні комітети не змінять свого рішення, вважає експерт.

Про запровадження касових апаратів

У розвинених економіках країн немає тотальної фіскалізації. Це необов'язково робити, щоб показувати якісні показники росту економіки.

"За кордоном ви дуже просто купите товар і можуть не виписати чек, навіть від руки, навіть на ринку", – пояснив фахівець.

Що таке фіскалізація? Фіскалізація – це процедура введення в експлуатацію та обміну даними реєстратора розрахункових операцій або касового апарату з податковими службами.



Це потрібна, щоб контролювати і регулювати державою грошового обігу у підприємців

Що відомо про законопроєкт

Депутати на засіданні комітету мали погодити новий допрацьований законопроєкт про фіскалізацію роботи фізосіб-підприємців.

Зокрема в робочому чаті Давид Арахамія написав, що законопроєкт "супермегакомпромісний" і залишає фіскалізацію лише для ювелірної галузі.

Відтак, Верховна Рада 1 грудня підтримала законопроєкт про відтермінування введення касових апаратів для ФОПів. Обов'язкове застосування РРО перенесли на рік.

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