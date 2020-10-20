Президент Володимир Зеленський виступив у Раді та згадав про пандемію COVID-19. А саме наголосив, що смертність від коронавірусу в Україні становить менше ніж 2%, в той час як у Німеччині – 4%.

Проте тестування в Україні – абсолютно провалене. Адже більшість людей, які помирають від пневмонії або зупинки серця, навіть не знали, чи був у них COVID-19. На цьому у прямому ефірі 24 каналу наголосила Олександра Устінова, депутатка від "Голосу".

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Нардепка також пригадала слова міністра охорони здоров'я Степанова. Напередодні він говорив, що за світовою статистикою до 30% тестів показують неправдивий результат. До того ж, часто людям доводиться чекати понад тиждень, аби зробити комп'ютерну томографію.

"Як люди, які тиждень чекають тесту або КТ, мають знати, що в них коронавірус? Як знати, якщо ці люди потім помирають, що вони померли від коронавірусу?", – зауважила Устінова.

Тому, звичайно, це – фейкова статистика, яка сьогодні спеціально вкладається у вуха українцям. Аби показати, що в нас набагато кращі показники, ніж є насправді,

– запевнила вона.

Степанов все провалив, – Устінова

Водночас депутатка додала, що має лише одне питання до очільника МОЗ Максима Степанова – скільки людей ще має померти, аби він пішов. Адже саме він – людина, яка б насамперед мала боротися з коронавірусом – провалив усе.

Устінова підкреслила, що всю країну посадили на карантин, пів року "загинався" весь бізнес, люди не могли нормально працювати. Натомість за цей час не було зроблено нічого, аби підготувати лікарні та медиків. Тож сьогодні все лягло на місцеві бюджети або плечі волонтерів.

"Місцеві бюджети і так чимало втратили через пандемію, адже фактично не працював бізнес і надходження впали. Тепер вони мають за свої гроші докупляти кисневі концентрати та апарати ШВЛ, розширяти лікарні", – зауважила політикиня.

Про виступ Зеленського у Раді

На думку Устінової, виступ Зеленського у Раді 20 жовтня – це передвиборчий фарс, який важко назвати посланням до парламенту. Щонайменше, їй дивно чути, що президент після 1,5 років на посаді говорить про справедливість та чесні суди в Україні.

Дивно чути, що в нас припинення вогню, що в нас режим тиші. Склалося враження, що президент сам живе у якійсь тиші, не дивиться новини та не розуміє, що зараз відбувається на фронті, в судах,

– зазначила депутатка.

"Сьогодні Раду зібрали за гроші платників податків для того, аби президент мав змогу пропіаритися особисто та пропіарити свою партію перед виборами. Цинічно брехавши про те, що було зроблено за рік", – запевнила народна обраниця.

Про що говорив Зеленський? Під час щорічного послання до парламенту Зеленський закликав українців не нехтувати засобами захисту від коронавірусу та зазначив, що кількість смертей в Україні найменша у Європі. Крім того, звернувся до місцевої влади, аби вони не дозволяли влаштовувати масові заходи.



Глава держави також говорив про відносну тишу на Донбасі, яка триває 86 день поспіль. Зазначив, що міжнародні партнери позитивно оцінюють прагнення України до миру, зробив акцент на створенні "Кримської платформи" та стратегії розвитку економіки Донбасу, а також на розвитку ЗСУ.

Повний коментар Олександри Устінової: відео 24 каналу