Усі надавачі послуг незалежно від форми власності з 16 січня 2021 року мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію українською мовою. І лише на прохання клієнта вони можуть використовувати іншу мову.

Про обов'язкове спілкування українською мовою у закладах сфери обслуговування нагадав у фейсбуці уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

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З 16 січня 2021 року мова обслуговування споживачів – українська,

– написав Кремінь.

Він також процитував статтю 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Відповідно до неї, усі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари та послуги державною мовою.

Мовний омбудсмен наголосив, що обслуговування українською має бути скрізь – у супермаркеті та в інтернет-магазині, у кав'ярні, банку, на АЗС, в аптеці чи бібліотеці.

Кремінь зазначив, що лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може бути іншою мовою.

Зверніть увагу! Раніше уповноважений із захисту державної мови попросив місцеві ради скасувати рішення про функціонування регіональних мо в. Цим місцева влада, на думку Кременя, має займатися після виборів. Також омбудсмен звернувся до генпрокурорки Ірини Венедіктової з вимогою через суд скасувати такі рішення.