У 2021 році вся сфера обслуговування буде українською, – мовний омбудсмен
Усі надавачі послуг незалежно від форми власності з 16 січня 2021 року мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію українською мовою. І лише на прохання клієнта вони можуть використовувати іншу мову.
Про обов'язкове спілкування українською мовою у закладах сфери обслуговування нагадав у фейсбуці уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
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З 16 січня 2021 року мова обслуговування споживачів – українська,
– написав Кремінь.
Він також процитував статтю 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Відповідно до неї, усі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари та послуги державною мовою.
Мовний омбудсмен наголосив, що обслуговування українською має бути скрізь – у супермаркеті та в інтернет-магазині, у кав'ярні, банку, на АЗС, в аптеці чи бібліотеці.
Кремінь зазначив, що лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може бути іншою мовою.
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