У Запоріжжі через жорстоке поводження власника лабрадор втратив обидва ока. У шкуродера собаку забрала знайома, але через перенесені знущання тварина навряд чи зможе видужати.

У Запоріжжі господар вибив лабрадору обидва ока: що відомо

Про це написала у фейсбуці місцева жителька Валерія Зацна. Вона розповіла, що під час вигулу своїх собак зустріла незнайому дівчину з лабрадором. Їй здалося, що собака – дуже старий, тому що ледве ходив.

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Сьогодні буквально зіткнулася з ними та спитала про вік. Далі – шок. Собаці минуло лише 8 років, дівчина забрала його у господаря, який побив лабрадора, понівечив та вибив очі. Я побачила спочатку одне око – точніше, порожню запалену очну ямку. Другого ока теж немає. Цей садист вибив обидва,

– зазначила жінка.

Вона додає, за словами лікарів, у тварини – асцит (скупчення рідини в черевній порожнині) і хворі нирки. Це є наслідком лейкозу (раку крові та кісткового мозку). Водночас очі залишаються під питанням. Собаку звуть Марселіна.

Валерія вже розшукала зловмисника та хоче з ним зустрітися. За словами знайомої чоловіка, той постійно пиячить на площі Фестивальній та його знають як Саша Н. Також жінку турбує питання, що хтось збирає гроші на лікування собаки

"Хто знає лабрадорів – це найдобріша істота. Коли цей нелюд калічив собаку, він продовжував йому коритися та продовжував любити та довіряти. Така суть цієї породи. І в нього були, напевно, розумні та добрі очі… Садист, тварина та нелюд, який познущався і скалічив найдобрішу істоту", – зауважила Валерія.

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