На узбережжі Каспійського моря загинули 272 тюлені: фото
У Дагестані на узбережжі від Махачкали до Сулака та Самура виявили 272 туші мертвої каспійської нерпи, занесеної в Червону книгу. Тварини могли загинути від інфекційної хвороби, або ж задихнутися у каламутній воді.
Остаточну причину смерті тюленів буде названо після того, коли експерти проведуть відповідні аналізи. Федеральне агентство з рибальства порушило адміністративну справу. Про це повідомляє ТАСС.
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Від чого могли загинути тварини
Для обстеження узбережжя у Дагестані прибула група вчених з Російської академії наук.
Ми виїхали на місце і взяли зразки тканин печінки загиблих тюленів. Чи було це отруєння, чи тюлені померли від хвороби – зараз важко сказати,
– заявив представник відомства.
Водночас вчені відкинули ймовірність насильницької загибелі тварин, в тому числі від риболовецьких сіток.
На узбережжі Каспійського моря масово загинули тюлені / Фото dag.aif.ru
Мертвих тварин може бути більше
Тіла тюленів виявили з 6 по 10 грудня, але не виключено, що їх може бути більше.
Помічник прокурора Дагестану Тетяна Голубова вже заявила про те, що прокуратура республіки організує перевірку на узбережжі Каспійського моря.
Що відомо про каспійського тюленя?
Каспійський тюлень або каспійська нерпа – єдиний представник ссавців у Каспійському морі. Тварина перебуває під загрозою зникнення. У 2015 році Дагестан прийняв програму щодо збереження цього виду. У 2020 році каспійського тюленя занесли у Червону книгу Росії.
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