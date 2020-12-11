У Дагестані на узбережжі від Махачкали до Сулака та Самура виявили 272 туші мертвої каспійської нерпи, занесеної в Червону книгу. Тварини могли загинути від інфекційної хвороби, або ж задихнутися у каламутній воді.

Остаточну причину смерті тюленів буде названо після того, коли експерти проведуть відповідні аналізи. Федеральне агентство з рибальства порушило адміністративну справу. Про це повідомляє ТАСС.

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Від чого могли загинути тварини

Для обстеження узбережжя у Дагестані прибула група вчених з Російської академії наук.

Ми виїхали на місце і взяли зразки тканин печінки загиблих тюленів. Чи було це отруєння, чи тюлені померли від хвороби – зараз важко сказати,

– заявив представник відомства.

Водночас вчені відкинули ймовірність насильницької загибелі тварин, в тому числі від риболовецьких сіток.



На узбережжі Каспійського моря масово загинули тюлені / Фото dag.aif.ru

Мертвих тварин може бути більше

Тіла тюленів виявили з 6 по 10 грудня, але не виключено, що їх може бути більше.

Помічник прокурора Дагестану Тетяна Голубова вже заявила про те, що прокуратура республіки організує перевірку на узбережжі Каспійського моря.