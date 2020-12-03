Узбережжя курорту на Азовському морі Кирилівки вкрилося густою білою піною. Вона схожа на збиті вершки.

Очевидці порівняли явище з пінкою в чашці капучино. Про це повідомили на сайті "Місцеві новини".

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Яка причина аномалії

Причиною такої природної аномалії є шторм в курортному селищі в середу, 2 грудня. Сильний вітер підняв хвилі, які викинули на берег морську піну. Внаслідок цього, вона покрила все узбережжя Федотової коси.

Що говорять експерти

За словами експертів, таке відбувається в результаті з'єднання:

водоростей;

морської солі;

різних відходів.

Вітер збиває це все в піну, а хвилі викидають на узбережжя.



Узбережжя Кирилівки в піні / Колаж "Місцевих новин"

Узбережжя капучино

Попри те, що піна для людини – безпечна, від аномалії страждають довколишні споруди. Велика кількість солі залишає білі плями. Зазвичай піни на березі утворюється небагато.

Цікаво! В Австралії одним з наслідків урагану Освальд стала величезна кількість океанської піни. Місцями висота пінного покриву сягала 2 – 3 метрів. Природний феномен прозвали "Узбережжя Капучино".

Узбережжя Австралії покрилося океанською піною: дивіться відео