Узбережжя капучино: берег Кирилівки покрився аномально густою піною – фото
Узбережжя курорту на Азовському морі Кирилівки вкрилося густою білою піною. Вона схожа на збиті вершки.
Очевидці порівняли явище з пінкою в чашці капучино. Про це повідомили на сайті "Місцеві новини".
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Яка причина аномалії
Причиною такої природної аномалії є шторм в курортному селищі в середу, 2 грудня. Сильний вітер підняв хвилі, які викинули на берег морську піну. Внаслідок цього, вона покрила все узбережжя Федотової коси.
Що говорять експерти
За словами експертів, таке відбувається в результаті з'єднання:
- водоростей;
- морської солі;
- різних відходів.
Вітер збиває це все в піну, а хвилі викидають на узбережжя.
Узбережжя Кирилівки в піні / Колаж "Місцевих новин"
Узбережжя капучино
Попри те, що піна для людини – безпечна, від аномалії страждають довколишні споруди. Велика кількість солі залишає білі плями. Зазвичай піни на березі утворюється небагато.
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