Не вдалося врятувати: на узбережжя Нової Зеландії викинулися 126 дельфінів – фото
На берег архіпелагу Чатем викинулися 126 чорних дельфінів й афалін. Острови розташовані за 680 кілометрів від східного узбережжя Нової Зеландії. Через таку віддаленість фахівцям не вдалося врятувати морських тварин.
Інцидент зафіксували ще на вихідних, 21 – 22 листопада, проте тваринам не змогли надати своєчасну допомогу. Про це інформує Radio New Zealand.
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Деталі загибелі тварин
Коли фахівці прибули на місце, вони знайшли 100 мертвих морських тварин. Ще 26 дельфінів були живі, але їх довелося приспати. Вони чимало часу провели на суші і в їхніх організмах почалися невідворотні процеси.
Чатем – це досить віддалене місце, пляжі досить віддалені, навколо них не так багато людей. Тому, коли дельфінів знайшли, радіодзвінок передали кільком людям,
– розповів водолаз.
У Новій Зеландії загинули дельфіни / Фото Laprensalatina
Як часто на архіпелазі з води викидаються морські тварини
Радіостанція зазначає, що на архіпелазі Чатем часто відбуваються масові викиди морських тварин. Зазвичай, якщо на берег викидається один дельфін, інші намагаються йому допомогти і теж гинуть.
Наймасштабніший інцидент стався у 1918 році. Тоді на берег викинулися 1000 китів.
Що відомо про архіпелаг Чатем?Він складається з 10 островів, з яких лише два, Чатем і Пітт, – населені. Всього на обох островах проживає приблизно 600 людей. Місцеві жителі займаються в основному рибальством і фермерством. Сюди часто навідувалися туристи, які шукали пригод у найвіддаленіших куточках земної кулі.
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