На берег архіпелагу Чатем викинулися 126 чорних дельфінів й афалін. Острови розташовані за 680 кілометрів від східного узбережжя Нової Зеландії. Через таку віддаленість фахівцям не вдалося врятувати морських тварин.

Інцидент зафіксували ще на вихідних, 21 – 22 листопада, проте тваринам не змогли надати своєчасну допомогу. Про це інформує Radio New Zealand.

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Деталі загибелі тварин

Коли фахівці прибули на місце, вони знайшли 100 мертвих морських тварин. Ще 26 дельфінів були живі, але їх довелося приспати. Вони чимало часу провели на суші і в їхніх організмах почалися невідворотні процеси.

Чатем – це досить віддалене місце, пляжі досить віддалені, навколо них не так багато людей. Тому, коли дельфінів знайшли, радіодзвінок передали кільком людям,

– розповів водолаз.



У Новій Зеландії загинули дельфіни / Фото Laprensalatina

Як часто на архіпелазі з води викидаються морські тварини

Радіостанція зазначає, що на архіпелазі Чатем часто відбуваються масові викиди морських тварин. Зазвичай, якщо на берег викидається один дельфін, інші намагаються йому допомогти і теж гинуть.

Наймасштабніший інцидент стався у 1918 році. Тоді на берег викинулися 1000 китів.