Оновлення складу Конституційного Суду підтримали у Європарламенті. Також це узгодили з послами країн Великої сімки. Жодної альтернативи цьому процесу наразі немає.

Новий склад формуватимуть максимально прозоро. Про це заявив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє "Українська правда".

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У процесі формування братимуть участь громадськість та міжнародні партнери. За словами Арахамії, жодної альтернативи запропонованому оновленню суду немає.

Якщо залишити суддів, здатних приймати настільки відверто антиконституційні рішення, отримаємо демонтаж уже не тільки антикорупційної інфраструктури,

– наголосив очільник фракції.

Політик додав, що на черзі у цих суддів будуть рішення щодо Антикорупційного суду та банківської системи.

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