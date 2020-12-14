Олександр Бондаренко, який був призначений на посаду голови Дніпропетровської ОДА восени минулого року та нещодавно звільнений, не зміг налагодити ефективну роботу одного з найбільш розвинених економічних регіонів країни. Однак причини провалу тут криються не тільки в непрофесіоналізмі Бондаренка.

ЗМІ вже неодноразово писали про його тіньового покровителя – голову Дніпропетровської облради Святослава Олійника, в руках якого сконцентровано управління областю. Про це повідомляє "Апостроф".

За даними видання, Олійник має безліч бізнес-інтересів в області, займаючись освоєнням державних підрядів і коштів з держбюджету. Також Олійник негласно є бенефіціаром цілого ряду компаній, що займаються будівництвом, комунальними послугами, тому був украй зацікавлений у максимальній участі в президентському проєкті "Великого будівництва" в Дніпропетровській області. Зближення з недосвідченим новоспеченим головою облдержадміністрації дозволило Олійнику реалізовувати свої корупційні схеми, оточивши Бондаренка своїми ставлениками.

Видання підкреслює, що фактичний контроль за областю в особі Олійника не тільки сповільнив процес реалізації "Великого будівництва", а й зовсім поставив його під загрозу зриву.

Безліч інфраструктурних проєктів, які активно реалізовувала команда попереднього голови Дніпропетровської ОДА, були згорнуті та заморожені, рівень корупції піднявся до небес,

– мовиться у статті.

Причиною подібної катастрофічної роботи журналісти називають повальні корупційні ренти в районі 25%, рейдерство місцевих компаній і різні податкові збори, які змушують незалежні компанії йти з області, залишаючи Дніпровщину на відкуп компаніям, в яких фігурує Олійник.

Як підтвердження журналісти демонструють статистику прогресу основних інфраструктурних об'єктів області, яка наочно демонструє, що "Велике будівництво" стоїть на місці.

Підбиваючи підсумок, видання пише, що кількість будівельних робіт скоротилася більше ніж у 10 разів – з 310 об'єктів до 30. Такий стан речей є великою репутаційною загрозою для президента.

Президент Зеленський несе відповідальність за успішність чи неуспішність "Великого будівництва". Подібні провали, як на Дніпровщині, неминуче вдарять по його репутації, та й по рейтингах команди при владі загалом,

– зрезюмувало джерело.

Раніше ЗМІ повідомляли, що до програшу кандидата від Зеленського на виборах мера в Кривому Розі причетний Святослав Олійник.