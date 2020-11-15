Один з лідерів "Опозиційної платформи – За життя" народний депутат Вадим Рабінович захворів на коронавірус. Про хворобу проросійського політика стало відомо 15 листопада.

Про захворювання на коронавірус сам Вадим Рабінович повідомив у своєму фейсбуці.

До слова В очільника МОЗ Степанова – коронавірус

На жаль, спіймав коронавірус. Будемо лікуватися,

– коротко зазначив політик.

Наразі стан політика невідомий – він про це нічого не розповів. Крім того, також невідомо, де проходитиме лікування Вадим Рабінович – вдома на самоізоляції чи в лікарні.

Коротко про Вадима Рабіновича: