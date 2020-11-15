Соратник Медведчука Рабінович захворів на коронавірус
Один з лідерів "Опозиційної платформи – За життя" народний депутат Вадим Рабінович захворів на коронавірус. Про хворобу проросійського політика стало відомо 15 листопада.
Про захворювання на коронавірус сам Вадим Рабінович повідомив у своєму фейсбуці.
До слова В очільника МОЗ Степанова – коронавірус
На жаль, спіймав коронавірус. Будемо лікуватися,
– коротко зазначив політик.
Наразі стан політика невідомий – він про це нічого не розповів. Крім того, також невідомо, де проходитиме лікування Вадим Рабінович – вдома на самоізоляції чи в лікарні.
Коротко про Вадима Рабіновича:
- Це український проросійський політик і бізнесмен єврейської національності. Він є одним з лідерів "Опозиційної платформи – За життя" поряд з Віктором Медведчуком і Юрієм Бойком.
- Також він відомий як колишній власник футбольного клубу з Києва "Арсенал". Все закінчилося масовим розпродажем гравців і продажем клубу Олександру Онищенку, внаслідок чого у 2013 році запустили процедуру його банкрутства.
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