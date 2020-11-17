25 діб адміністративного арешту дали жінці у Білорусі за участь в протесті. І це при тому, що жінка вагітна, а законодавство країни прямо забороняє карати арештом у таких випадках.

Вікторія з Мінська отримала від судової системи вирок у 25 діб адміністративного арешту – за участь у протестах. Її затримали 15 листопада разом із мамою, свою провину – участь у мітингу та опір міліції – жінка не визнає, як розповіли у телеграм-каналі НЕХТА Live та виданні TUT.BY

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Що відомо про затримання та арешт вагітної у Мінську

Справу Вікторії розглядав 16 листопада суд Фрунзенського району столиці Білорусі. Судді знали, що жінка вагітна, але ухвалили саме таке покарання.

І це при тому, що законодавство Білорусі прямо вказує, що адміністративний арешт не можна призначати вагітним (частина 2 статті 6.7 Кодексу про адміністративні правопорушення).

За словами дівчини, вони з мамою не брали участь в мітингу і не чинили опору міліції. А от правоохоронці заявили, що дівчина мітингувала, а ще й під час затримання облаяла силовиків.

Зауважимо, що довідки з медичної установи, яка б підтверджувала вагітність, жінка у суді не надала.



Пояснила Вікторія це тим, що про вагітність дізналася у суботу, запланувала піти до лікаря у понеділок, але в неділю її затримали.

Коротко про мітинги у Білорусі 15 листопада

15 листопада, як і щонеділі, у Мінську тисячі людей зібралися мітинг у центрі, де невідомі в масках побили активіста Романа Бондаренка (12 листопада хлопець помер у лікарні).

у центрі, де невідомі в масках побили активіста Романа Бондаренка (12 листопада хлопець помер у лікарні). Під час цього мітингу силовики, як вони це роблять уже багато тижнів поспіль, жорстоко розігнати протестувальників, а також затримали понад 1000 людей.

Масові акції протесту і страйки проти самопроголошеного президента Олександра Лукашенка у Білорусі тривають з серпня. Тоді відбулися вибори, результати яких, як вважають протестувальники, були сфальсифіковані.

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