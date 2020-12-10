Вищий антикорупційний суд 9 грудня узяв під варту підозрюваного у спробі підкупу голови Фонду державного майна України. Це колишній керівник АТ "Миколаївобенерго", який пропонував 100 тисяч доларів США за призначення керівником підприємства.

Суд задовольнив клопотання детектива НАБУ та обрав особі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2 823 611 гривень. Про це повідомляє пресслужба ВАКС. Читайте також Офіс генпрокурора відкрив справу проти проросійського нардепа Новинського Строк дії ухвали – до 5 лютого 2021 року включно. Підозрюваний обіцяв ділитися тіньовим прибутком – передісторія Колишній керівник АТ "Миколаївобленерго" запропонував голові Фонду держмайна Дмитрові Сенниченку хабар за призначення керівника правління акціонерного товариства. Ціна послуги – 100 тисяч доларів.

50 тисяч доларів чоловік пообіцяв сплатити одразу, решту вже після того, як обійме посаду.

Крім того, вказана особа обіцяла щомісячно надавати голові Фонду держмайна 200 тисяч доларів США неправомірної вигоди, як частину "тіньового" прибутку, отриманого завдяки своїй посаді.

Колишнього чиновника впіймали на гарячому – коли він передавав гроші.