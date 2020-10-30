У Конституційному Суді України не виключають можливості того, що вони можуть визнати Вищий антикорупційний суд неконституційним. Однак суд рішення ще не ухвалив.

Прокоментував справу очільник Конституційного Суду України Олександр Тупицький. Про своє припущення він розповів під час брифінгу 30 жовтня, передає 24 канал.

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Він наголосив, що важливо зрозуміти відмінність між поняттями – чи це спеціальний суд, чи спеціалізований. Це і є проблемою Антикорупційного суду.

Якщо спецсуд – він неконституційний, а якщо спеціалізований, то конституційний,

– наголосив Тупицький.

Глава КСУ також підкреслив, що на слуханнях у цій справі він не почув нічого неконституційного.

Що передувало?

В КСУ 22 липня 2020 року надійшло конституційне подання 49 народних депутатів України. Вони вимагали визнати, що закон про "Про Вищий антикорупційний суд" не відповідає Конституції. Автори подання вважають неконституційним весь закон в цілому.

Рішення КСУ: головне

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