Тупицький: Вищий антикорупційний суд можуть визнати неконституційним
У Конституційному Суді України не виключають можливості того, що вони можуть визнати Вищий антикорупційний суд неконституційним. Однак суд рішення ще не ухвалив.
Прокоментував справу очільник Конституційного Суду України Олександр Тупицький. Про своє припущення він розповів під час брифінгу 30 жовтня, передає 24 канал.
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Він наголосив, що важливо зрозуміти відмінність між поняттями – чи це спеціальний суд, чи спеціалізований. Це і є проблемою Антикорупційного суду.
Якщо спецсуд – він неконституційний, а якщо спеціалізований, то конституційний,
– наголосив Тупицький.
Глава КСУ також підкреслив, що на слуханнях у цій справі він не почув нічого неконституційного.
Що передувало?
В КСУ 22 липня 2020 року надійшло конституційне подання 49 народних депутатів України. Вони вимагали визнати, що закон про "Про Вищий антикорупційний суд" не відповідає Конституції. Автори подання вважають неконституційним весь закон в цілому.
Рішення КСУ: головне
- Раніше КСУ визнав неконституційним покарання за неправдиву інформацію у деклараціях, а НАЗК заблокувало доступ до реєстру.
- Після чого Володимир Зеленський скликав РНБО та засідання уряду, на якому розпорядилися відновити вільний доступ до е-декларацій.
- Крім того, президент подав до Ради законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства".
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