Колегія суддів Вищого антикорупційного суду поскаржилася на втручання у здійснення правосуддя. За даними суду, один із членів ради правосуддя вимагав копії матеріалів судової справи, розгляд якої ще не завершили.

Що відомо про тиск на Антикорупційний суд

Копію матеріалів вимагали для оцінки вчинених суддею процесуальних дій та ухвалених рішень. Про це повідомила пресслужба Антикорупційного суду.

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Витребування матеріалів супроводжувалося попередженням про притягнення судді до відповідальності, у випадку невиконання такої вимоги,

– зауважили у ВАКС.

На думку суддів, такі дії члена ВРП мають ознаки конфлікту інтересів, оскільки він розглядає скаргу Національної асоціації адвокатів України будучи її членом.

Водночас, за даними Центру протидії корупції, мовиться про Олексія Маловацького.

Там зауважують що згідно із законом про ВРП, витребувати копії матеріалів незавершеної справи заборонено. Винятками є справи щодо затягування судового процесу.

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Тож тепер можна сказати ще більш впевнено, що Вища рада правосуддя почала реальний наступ на Антикорупційний суд,

– підкреслили у Центрі протидії корупції.

Зауважимо, ВАКС вже звернувся до генеральної прокурорки Ірини Венедіктової з вимогою відреагувати на незаконне втручання у діяльність суду.