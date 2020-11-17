Вищий антикорупційний суд скасував свій перший обвинувальний вирок. Раніше його винесли судді Апеляційного суду на Дніпропетровщині Надії Посунся за неподання декларації.

Чому скасували вирок

Все через скандальне рішення Конституційного Суду щодо е-декларування. Про це повідомили у телеграм-каналі "Центру протидії корупції".

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Не втомлюємося "дякувати" нинішньому складу Конституційного Суду і його голові пану Тупицькому,

– наголосили у Центрі.

Що відомо про обвинувальний вирок

Вирок оголосили, тому що суддя у відставці Надія Посунся навмисно не подала е-декларацію.

Колегія суддів у жовтні 2019 року визнала жінку винною та призначила їй штраф у розмірі 51 тисячі гривень. Крім того, екссудді заборонили займати державні посади протягом року.

Що відомо про рішення Конституційного Суду

Раніше КСУ скасував деякі положення антикорупційного законодавства щодо е-декларування. Зокрема, визнав неконституційним покарання за брехню у деклараціях та значно обмежив повноваження НАЗК.

Для вирішення ситуації президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт про звільнення всіх суддів.

Альтернативний законопроєкт про відновлення е-декларування запропонував спікер Ради Дмитро Разумков.



Рішення КСУ про декларування / Інфографіка 24 каналу