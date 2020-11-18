Вищий антикорупційний суд закрив ще 2 справи щодо недостовірного декларування. Через рішення Конституційного Суду уникнути відповідальності вдалося ексголові Держекоінспекції Андрієві Заїці та колишньому посадовцю Держрибагентства Володимирові Фалею.

Ще 2 справи за статтею про неправдиву інформацію в е-деклараціях закрили. Рішення прийняв Вищий антикорупційний суд. Про це повідомили у телеграмі Центру протидії корупції.

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Кого стосуються закриті судом справи

колишнього голови Держекоінспекції Андрія Заїки;

колишнього посадовця Держрибагентства Володимира Фалея.

Заїку обвинувачували у недекларуванні майна на суму в 60 мільйонів гривень, а Фалея – у приховуванні боргу в розмірі 1,8 мільйона гривень.

Ще залишилися не закритими дві справи за цією статтею.

Зверніть увагу! Раніше стало відомо, що вже другу справу проти мера Одеси Геннадія Труханова, яка стосується брехні в декларації, закрили.