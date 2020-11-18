ВАКС закрив ще 2 справи через скандальне рішення КСУ: кого вони стосуються
Вищий антикорупційний суд закрив ще 2 справи щодо недостовірного декларування. Через рішення Конституційного Суду уникнути відповідальності вдалося ексголові Держекоінспекції Андрієві Заїці та колишньому посадовцю Держрибагентства Володимирові Фалею.
Ще 2 справи за статтею про неправдиву інформацію в е-деклараціях закрили. Рішення прийняв Вищий антикорупційний суд. Про це повідомили у телеграмі Центру протидії корупції.
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Кого стосуються закриті судом справи
- колишнього голови Держекоінспекції Андрія Заїки;
- колишнього посадовця Держрибагентства Володимира Фалея.
Заїку обвинувачували у недекларуванні майна на суму в 60 мільйонів гривень, а Фалея – у приховуванні боргу в розмірі 1,8 мільйона гривень.
Ще залишилися не закритими дві справи за цією статтею.
Що відомо про скандальне рішення КСУ?27 жовтня Конституційний Суд скасував покарання за неправдиву інформацію в електронних деклараціях. На це українське суспільство та влада, а також міжнародні партнери відреагували шквалом критики. Більше про це читайте тут.
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