ВАКС закрив ще одне кримінальне провадження щодо декларування недостовірної інформації. Цього разу, найімовірніше, мовиться про суддю Вищого адміністративного суду Олега Голяшкіна.

Рішення про закриття провадження прийняли 24 листопада. Про це повідомили на сайті Вищого антикорупційного суду.

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"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду закрила кримінальне провадження за обвинуваченням судді Вищого адміністративного суду України", – написали у відомстві.

Представники ВАКС пояснили, що справу закрили у зв'язку з прийняттям скандальним рішенням Конституційного Суду України.

Що відомо про фігуранта провадження

Зазначимо, що на сайті ВАКС не вказали прізвище судді, але, ймовірно, йдеться саме про Олега Голяшкіна. Він, до слова, у 2015 та 2016 роках не задекларував 2 об'єднані квартири у центрі Києва на вулиці Лаврській. Власником цього майна є його мати, однак саме Голяшкін з сім'єю там проживав.

Скандальне рішення КСУ: коротко

27 жовтня в Україні скасували антикорупційну реформу. Рішення прийняв Конституційний Суд України, воно набрало жвавого розголосу у ЗМІ та суспільстві.

Згідно з рішенням, е-декларування скасовано, а тому чиновники можуть відкрито брехати щодо своєї нерухомості та іншого майна.

Шквалом критики відреагували і міжнародні партнери. Експерти спрогнозували, що співпраця з МВФ та ЄС може просто обірватись.



КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу