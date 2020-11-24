Вищий антикорупційний суд закрив частину справи проти колишнього народного депутата Максима Полякова. У ній Полякова звинувачували у брехні у декларації. ВАКС закрив частину цієї справи через скандальне рішення Конституційного Суду.

Тепер Максима Полякова не зможуть покарати за брехню в декларації. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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Деталі справи

У Вищому антикорупційному суді розглядали справу про незаконне отримання Поляковим компенсації за номер в готелі "Київ", хоча він жив в іншій квартирі. До цієї справи долучили справу про його недостовірне декларування. Але через скандальне рішення Конституційного Суду України частину про недостовірне декларування закрили.

У ВАКС також є так звана бурштинова справа за участю Полякова, в якій він, разом зі своїм ексколегою по парламенту Розенблатом, має статус обвинуваченого,

– нагадали у Центрі протидії корупції.

Що відомо про скандальне рішення КСУ? 27 жовтня Конституційний суд скасував статтю 366-1 про кримінальну відповідальність за внесення недостовірних даних до декларації, а також визнав неконституційними повноваження НАЗК з контролю і перевірки декларацій, цілодобового доступу до реєстру декларацій і моніторингу способу життя. 27 жовтня Конституційний суд скасував статтю 366-1 про кримінальну відповідальність за внесення недостовірних даних до декларації, а також визнав неконституційними повноваження НАЗК з контролю і перевірки декларацій, цілодобового доступу до реєстру декларацій і моніторингу способу життя.

Зауважимо, що після рішення КСУ закрили низку резонансних справ, зокрема проти:

мера Одеси Геннадія Труханова;

колишнього директора Укроборонпрому Павла Букіна;

судді Конституційного Суду Володимира Мойсика;

ексміністра енергетики і вугільної промисловості Ігоря Насалика.

Більше про те, хто такий Максим Поляков та у чому ще його звинувачують – читайте за посиланням.