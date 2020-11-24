ВАКС закрив справу екснардепа Полякова про брехню у декларації: причина
Вищий антикорупційний суд закрив частину справи проти колишнього народного депутата Максима Полякова. У ній Полякова звинувачували у брехні у декларації. ВАКС закрив частину цієї справи через скандальне рішення Конституційного Суду.
Тепер Максима Полякова не зможуть покарати за брехню в декларації. Про це повідомляє Центр протидії корупції.
Цікаво Тисяча доларів за рік: у Львові працівник суду отримав хабар за скасування вироку – фото
Деталі справи
У Вищому антикорупційному суді розглядали справу про незаконне отримання Поляковим компенсації за номер в готелі "Київ", хоча він жив в іншій квартирі. До цієї справи долучили справу про його недостовірне декларування. Але через скандальне рішення Конституційного Суду України частину про недостовірне декларування закрили.
У ВАКС також є так звана бурштинова справа за участю Полякова, в якій він, разом зі своїм ексколегою по парламенту Розенблатом, має статус обвинуваченого,
– нагадали у Центрі протидії корупції.
Що відомо про скандальне рішення КСУ?27 жовтня Конституційний суд скасував статтю 366-1 про кримінальну відповідальність за внесення недостовірних даних до декларації, а також визнав неконституційними повноваження НАЗК з контролю і перевірки декларацій, цілодобового доступу до реєстру декларацій і моніторингу способу життя.
Зауважимо, що після рішення КСУ закрили низку резонансних справ, зокрема проти:
- мера Одеси Геннадія Труханова;
- колишнього директора Укроборонпрому Павла Букіна;
- судді Конституційного Суду Володимира Мойсика;
- ексміністра енергетики і вугільної промисловості Ігоря Насалика.
Поділитися новиною