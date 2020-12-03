Про вакцинацію проти COVID-19: досвід Канади

Трохи вам канадського досвіду для розуміння, як це вирішується і, головне, комунікується.

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В Канаді пишуть, що коли перші дози вакцини проти COVID-19 надійдуть до країни, то доведеться зіткнутися з рядом складних питань. Наприклад, яким групам слід робити щеплення першими? Скільки часу піде на те, щоб прищепити всіх? Що робити, коли людина буде відмовлятися від щеплень?

Влада Канади заявляє про те, що вакцинація може початися ще до Різдва. Біоетики медичного факультету Університету Торонто кажуть про те, що "відсутність ясності з багатьох питань викликає тривогу у людей. Навіть якщо у влади є план, то він недостатньо прозорий для більшості канадців".

Тому влада днями оприлюднила план своїх дій:

Отже, першими вакцинуватимуть осіб, яким загрожує важка хвороба – це люди похилого віку і ті, у кого є супутні захворювання, хто перебуває в групах ризику. Далі – медичні працівники та всі ті працівники, які надають послуги, що сприяють "функціонуванню суспільства".



Спеціальний медичний комітет залишив перелік досить широким, щоб провінції могли самі визначати категорії першочергових груп, яких потрібно вакцинувати. Одними із перших вакцину отримають ті роботодавці, чий бізнес був закритий через коронавірус.

До речі, в Канаді опитування показали, що 5% підприємств активно розглядають питання банкрутства власного бізнесу чи взагалі закриття. Найбільше потерпають такі галузі: мистецтво, розваги та дозвілля, готелі.

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Чи можна відмовитися від вакцинації?

Можна. Змусити вакцинуватися нікого не можна. Але! Для таких людей будуть певні незручності і обмеження. Наприклад, їм можуть відмовити в роботі або можуть не пускати на групові зібрання.

Вагітних жінок і дітей вакцинувати не будуть. Сказали, до тих пір, поки не з'явиться більше даних про клінічні випробування. Бо вагітні жінки і діти, звісно, не брали участі у клінічних випробуваннях.

Йдуть розмови про так звані "імунні паспорти". Обговорювалось раніше, що особи, які видужали після коронавірусу і виявили позитивні результати на антитіла, зможуть отримати більше свободи для подорожей.

Однак ВООЗ відхилила цю ідею. Тому що поки немає достатньо доказів щодо ефективності і довговічності імунітету через антитіла.

В Канаді говорять про те, що треба "ретельно подумати, як можна використати імунний статус людей, щоб надати їм доступ до роботи і подорожей".

Що буде в разі побічних ефектів на вакцину?

Перш ніж дістатись до широкої громадськості, Health Canada має затвердити, що вакцина є достатньо безпечною для громадського використання. Не виключається, що деякі люди можуть страждати від довготривалих побічних ефектів. Тому що "ніхто і ніколи не чув про вакцину, яка є стовідсотковою куленепробивною безпекою".

Йдеться також, що ті, хто може постраждати від вакцини, мають отримати серйозну фінансову компенсацію. Уряди 19 країн мають вже такі програми. Канада поки що лише обговорює власну національну програму компенсацій.

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Зараз в Канаді розробляється стратегія розгортання вакцинації. Наголошується, що "велика частина розподілу вакцин пов'язана з етикою. І вирішення етичних питань буде складним завданням".

А у нас про етику навіть немає розмови…

Джерело: Facebook