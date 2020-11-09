Вони зробили це! Pfizer і BioNTech оголосили проміжні результати широкомасштабних випробувань вакцини від COVID-19, в яких взяли участь 43 000 добровільців. Випробування показали безпечність і більш ніж 90% ефективність вакцини (здатність попереджати захворювання COVID-19).

Хороші новини у цьому році є!

За прогнозами компаній до кінця місяця вакцина буде подана для схвалення регуляторам.

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Безумовний тріумф науки і історичний рекорд швидкості створення ефективної вакцини. Крім того, тепер вона має всі шанси стати першою в історії схваленою вакциною створеною за новітньою технологією mRNA.

Що драматично збільшує вірогідність того, що й інші вакцини від COVID-19, що розробляються за цією технологією, виявляться успішними. Сьогодні кожен з нас може святкувати велике свято.

Ось як історик Річард Картер описує події в США, після того, як 12 квітня 1955 по радіо було повідомлено про успішні випробування вакцини від ненависного поліомієліту, що вбивав і викликав параліч у тисяч дітей.

"Вакцина була народною перемогою, приводом для гордості та радості... люди організовували хвилини мовчання, дзвонили в дзвони, трубили в труби, дули в заводські свистки, запускали салюти… брали залишок дня вихідним для святкування, оголошували одноденні канікули в школах, проголошували тости, обіймали дітей, відвідували церкву, посміхалися незнайомцям і прощали ворогів".

Чи не були ці радощі занадто бурхливими? Картинка до цього матеріалу з Ourworldindata чітко дає відповідь на це запитання: кількість випадків поліомієліту обвалилася вже наступного року, а у 1979 році вірус був повністю знищений на території США.



Кількість випадків поліомієліту після створення вакцин обвалилася вже за рік

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Випробування цієї та інших вакцин тривають і це лише початок складного процесу виробництва мільярдів доз і їх доставки по всьому світу. Але сьогодні я відкрию найкращу пляшку свого вина і вип'ю за здоров'я науковців і всіх, хто доклав руку до створення цього наукового дива.

Джерело: Facebook