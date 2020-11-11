Спробувала зробити традиційну осінню вакцинацію від грипу. Не у приватній клініці, а у свого класного сімейного лікаря.

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Купила вакцину, запакувала в холодильник, запис онлайн до сімейного лікаря – дякую реформі – і навіть додзвонилася до реєстратури перевірити час роботи кабінету вакцинації.

Вже в амбулаторії виявилося, що кабінет вакцинації не працює: весь молодший медичний персонал на заборі тестів ПЛР. З лікарями медсестер теж немає – вони або хворіють, або на заборі матеріалу. З 8 лікарів амбулаторії на роботі 4-ро. Решта вдома з COVID-19.

До речі: сімейні лікарі доплат за ведення пацієнтів із коронавірусом не отримують, бо десь там нагорі вважають, що сімейні лікарі не перетинаються із хворими (сміюсь).

У мого лікаря наразі хворі біля 5% його пацієнтів, з котрими укладено декларацію.

На місці для потенційно хворих, котрі прийшли здавати аналіз, організовано окремий вхід і забір матеріалу в окремому кабінеті. Але черга огинає амбулаторію кілька разів, люди стоять на холоді, персонал всередині – виснажений. І ще раз: доплат у них 0 грн.

Спробувала записати на вакцинацію своїх батьків та близьких – ситуація аналогічна. В жодній амбулаторії з 5 обдзвонених не працює кабінет вакцинації.

Що це означає для країни?

Величезний ризик спалахів кору, дифтерії, поліо та інших захворювань, від яких зараз не вакцинують, вже з наступного року. Спалахи серед дітей і дорослих. Закриті садочки і школи на карантині. Інвалідності та смерті. Знову.

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Додайте до цього зупинку планових операцій, і з наслідками пандемії ми як країна будемо справлятися ще дуже і дуже довго.

Джерело: Facebook