Бо якщо організму "подарувати" грип на додаток до всіх ризиків заразитися COVID-19 – це взагалі джекпот.

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Тому ми вже захистили всю родину – з дітьми, бабусями та дідусем! Тепер хоч за це буду спокійна.

Пропоную долучитися до флешмобу #силащеплення.

Зробити це дуже просто:

купіть в аптеці вакцину (ціна вакцини значно нижча за можливі витрати на лікування)

запишіться на вакцинацію до вашого сімейного лікаря (він же у вас точно є!)

опублікуйте фото з чи після вакцинації на своїй фейсбук-сторінці з хештегом #силащеплення;

передайте челендж п'ятьом друзям.

Вакцинуватися від грипу треба якомога раніше, адже захист в організмі виробляється кілька тижнів. Але зробити це ніколи не пізно протягом всього сезону.

Вакцини вже мають бути доступні в аптеках. Цьогоріч це французький "Ваксігрип Тетра", нідерландський "Інфлувак" та два види корейської "Джісі Флю" – усі якісні, ефективні та безпечні.